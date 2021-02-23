恒生大學料於3月回復混合教學模式　何順文回顧疫情為教研帶來創新契機

▲ 恒生大學校長何順文今日（23日）在傳媒茶敍上揭曉年度字為「機」字。（馮琪雅攝）

新冠肺炎疫情持續一年多，香港恒生大學今年選出「機」作為恒大年度主題字，校長何順文指任何時刻「有危都有機」，雖然疫情帶來「小小破壞」，也為教研帶來創新性。隨著疫情好轉，他預計3月中可以由全面網課改為混合面授及網課，恒大本月亦成立「初創企業及中小企資源中心」，邀商學院學生擔任義務管理顧問，「走出去」為中小企設計方案解決疫情下的營商及管理困難。

恒大校長何順文今日（23日）在傳媒新春茶敍公布今年的年度字，是「機會」的「機」字，回顧過去及展望將來，疫情下有很多機會反思，亦有新契機，即使疫情造成「小小破壞」，同時帶來創新性，包括開拓新的網上教學軟件、教學方法和研究，服務社會過程中也可以令師生反思，當社會有需求，學校亦有責任服務社群。

何順文表示，恒大自去年疫情下曾多次轉換教學模式，包括由去年11月底由面授改為即時轉播的網上授課，持續至今。他續說，因應疫情好轉，教育局亦宣布放寬中小學面授，恒大考慮自身防疫措施及條件，正準備3月中落實恢復面授課堂，並保留網上直播課堂，讓學生因應個別情況選擇，特別是身在外地的學生，需要更大靈活性，恒大長遠會將更多教學活動改為混合實體及網上模式進行。隨著本港即將展開疫苗接種計劃，他期望暑假或9月可恢復正常教學。

恒大商學院本月剛成立初創企業及中小企資源中心，在教授帶領下，由學生擔任義務管理顧問，為中小企設計方案解決疫情下的營商及管理困難，何順文說希望藉此鼓勵學生「走出去」接觸中小企，學生要交分析報告，目標協助的中小企包括初創企業及餐飲業等，校方計劃招募40名學生，協助10間企業。

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記者：馮琪雅