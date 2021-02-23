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港星旅遊氣泡︱旅遊界料確診數字維持低位有望重啟　接種疫苗或不屬必要條件

社會 20:54 2021/02/23

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隨本地疫情緩和，香港與新加坡重啟「航空旅遊氣泡」或現曙光。（經濟日報資料圖片）

香港與新加坡原定去年11月啟動「航空旅遊氣泡」，但因本港爆發第四波疫情，氣泡未建立便爆破，隨本地疫情緩和，兩地重啟氣泡或現曙光。當局指星港一直有就氣泡保持溝通；旅遊業界料毋須等待兩地「清零」方能成事，但確診數字要維持低位，而接種疫苗未必屬必要條件。

消息指旅發局擬推消費換酒店Staycation活動，港人在本地消費滿800元可換酒店住宿及餐飲，詳情即看：【下一頁】

旅遊事務署回覆TOPick查詢時表示，雖然本港與新加坡於去年11月協定的「航空旅遊氣泡」因本港疫情反覆而延遲，但兩地政府一直就此保持溝通。

署方說，全球疫情持續的情況下，政府一直致力爭取香港與海外的跨境往來逐步有序地恢復，並曾與疫情相對穩定和與香港有密切經貿關係的海外經濟體，包括日本、韓國、泰國、澳洲、新西蘭、越南、馬來西亞、法國、德國、瑞士及新加坡提出探討建立「旅遊氣泡」，同時平衡在「外防輸入」策略下保障公共衞生的需要。

旅遊界立法會議員姚思榮指，知悉當局一直無間斷地與新加坡保持聯絡，兩地態度亦積極，而本地疫情近日有回落迹象，加上疫苗接種計劃已開展，相信兩地有望重建旅遊氣泡，往來的機制料會沿用早前雙方擬定的合作條款繼續推行。

他說，若確診數字持續維持單位數，星港旅遊氣泡重啟時間表更易確立，屆時或會要求訪港者使用「安心出行」應用程式，訪星者則用當地「Trace Together（合力追蹤）」的應用程式；又認為若將疫苗接種列為往來必要條件，可能會拖慢開通進度。

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記者：陳曉瑩

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