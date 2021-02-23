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「棉花路」不見了　T形路牌失蹤

特寫 22:09 2021/02/23

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銅鑼灣二級歷史建築聖保祿修院外的T字形棉花路路牌，近日突然消失。（fb專頁香港慢遊 Ramble In Hong Kong圖片）

舊式T字形路牌買少見少，銅鑼灣二級歷史建築聖保祿修院外那塊「棉花路」突然消失，網民廣為關注，路政署亦已報警。

facebook專頁香港慢遊和灣仔區議員楊雪盈昨日先後發帖指，不少人告知修院外的棉花路T形路牌已被拆去，呼籲各界提供綫索。民間組織道路研究社亦對路牌失蹤深表關注。

由網絡舊照可見，不翼而飛的T形鑄鐵路牌的英文字Cotton Path屬左書，但三隻中文字仍是右書，跟現時中英皆是從左到右的長方形路牌，迥然不同。

至於棉花路之名，香港慢遊指是源於1898年由怡和洋行創辦的香港棉紡織染公司，廠方會加工印度入口的棉花織成棉綫，製成胚布、衣襪等。該廠一直營運至1914年，才搬至上海，原址後來發展成聖保祿修院、聖保祿醫院及聖保祿學校建築群。

路政署2016年曾指出，全港大槪僅存80塊T形路牌，多數集中在灣仔區和深水埗區。由於它們一般置於舊建築物的外牆，故即使沒有被賊人偷走變賣，亦很有可能因舊樓拆卸去向不明，像土瓜灣鶴園街T形路牌能輾轉捱過重建，將於市建局煥然懿居二期項目重見天日，實屬少數。

翻查資料，發現開埠之初，本港只有極少數路牌，大多數為正方形。到了19世紀末，T形路牌慢慢出現，其後港英多次更改用料和式樣，如用鑄鐵取代石屎和瓷磚、取消中英文的分隔綫，以及令路牌角更圓滑等，60年代再開始轉用長方形路牌。

責任編輯：姚沛鏞
 

歷史學 歷史文化 市建局 路政署 銅鑼灣 灣仔區 市建局 煥然懿居

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