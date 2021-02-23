強制檢測︱新增3廈納入強制檢測公告名單　包括紅磡環海．東岸1C座、荃灣中心南寧樓

▲ 任何在2021年2月10日至2月23日期間曾身處3個指明地方超過2小時的人士，須於2021年2月25日或之前接受檢測。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（23日）新增12宗確診個案，涉及6男6女，介乎9歲至63歲；包括1宗輸入個案、11宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,897宗，另初步確診約10多宗。

2月23日納入強制檢測公告的大廈名單：

油尖旺文苑街2-8號/文蔚街1-7號文苑樓前座

荃灣荃景圍96號荃灣中心南寧樓

紅磡崇安街23號環海．東岸1C座

▲ 紅磡環海．東岸1C座今有一名32歲女住戶確診，其一直無病徵（林宇翔攝）

任何在2021年2月10日至2月23日期間曾身處上述3個指明地方超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年2月25日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年2月21日至2月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



政府明日（24日）會在荃灣中心為須接受強制檢測的當區居民及工作人員增設流動採樣站；位於深水埗楓樹街遊樂場、九龍佐治五世紀念公園及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至28日（星期日）。

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責任編輯：鄧凱文