香港迪士尼樂園︱反斗奇兵﹑灰熊山谷兩受歡迎遊樂設施將暫停開放　最快4月中先有得再玩【內附名單】

▲ 「反斗奇兵大本營」的「玩具兵團跳降傘」。（經濟日報資料圖片）

香港迪士尼樂園上周五（19日）重開，惟樂園兩大受歡迎的遊樂設施，包括「玩具兵團跳降傘」及「灰熊山極速礦車」，將分別於明日（24日）及下周一（3月1日）起，暫停開放將一個半月，進行定期檢查及保養。換言之，市民如果想入園玩這兩個遊樂設施，最快要等待至4月中。

樂園在官網表示，位於「反斗奇兵大本營」的「玩具兵團跳降傘」遊樂設施，將於明日（24日）至4月17日期間暫停開放，以進行定期檢查及保養工作。而「灰熊山谷」的「灰熊山極速礦車」亦將於今年3月1日至4月16日暫停開放，同樣需要進行定期檢查及保養工作。

▲ 「灰熊山谷」的「灰熊山極速礦車」。（經濟日報資料圖片）

香港迪士尼樂園開園後，會繼續實施一星期營運5天的安排，逢星期二和四休園，直至另行通知，園方亦會實施人數管制。市民要預約入園，登記時需填寫人資料，並作健康申報；若當日預約名額未滿，樂園會開放餘下名額供市民即場買票入場；而進入園內食肆及酒店範圍要掃描「安心出行」或樂園QR Code（二維碼）登記。

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記者：陳曉瑩