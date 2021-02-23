校長會調查：中學生移民留學人數按年急增52%　擁20年經驗資深教師罕有轉行

▲ 中學校長會調查發現，去年學生及教師因移民而退學或離職的情況，較前年同期增加。（資料圖片）

港人移民潮對學界影響陸續浮現，香港中學校長會去年底進行調查，獲98間中學校長回覆，發現學生及教師因移民而退學或離職的情況，去年7至11月的數字相比前年同期顯著增加，其中因移民及外地升學而退學的學生人數，按年增加52%，因移民而離職的教師更急增1倍。

校長會於去年11月7日至12月10日期間，以不記名方式向全港中學校長發問卷，調查2020年7月至11月期間的學生離校及教師離職情況，共收回103份問卷，有效樣本佔98份，當中津貼中學佔62.2%、直資中學佔8.2%、補助中學佔7.2%、官立中學佔1%，21.4%未有提供資料。

1,474名中學生退學 半數因移民或赴外地升學

結果顯示，2020年7月至11月期間，各中學的退學總人數為1,474人，較2019年同期的1,195人，增加23%。

調查問及學生離校原因，有723人因家庭移民及外地升學而退學，佔整體退學人數的一半，亦較2019年同期的475人，增加248人，增幅達52%。

235名中學教師非正常退休離職 不乏資深教師移民或轉行

教師離職情況方面，2020年7月至11月期間，有235名中學教師因正常退休以外的原因離職，較前年同期的205人，增加15%。

當中37名教師因家庭移民而離職，較前年同期的18人，急增逾1倍；另有36人提早退休、15人轉行，均較前年增加約1倍或以上。

非正常退休而離職者不乏資深教師，教學年資達20年以上的離職教師之中，有4人轉行，受訪校長反映前年同期並無擁相同年資教師轉行；另有28名相同年資的教師提早退休，多於前年的12人；年資達11至20年的教師之中，則有15人因家庭移民而離職，較前年的3人激增4倍。

逾8成校長預期退學潮持續 校長會促教育局減少干預學校

報告指，83.3%受訪中學校長預期未來的學生離校人數會輕微增加，逾7成校長預期教師離職人數亦會增加。

報告引述多位校長表示，擔心學生離校會加劇區內學額過剩、學生同區和跨區轉校流動、更多尖子被其他資助模式的學校及國際學校招收，影響地區學生供求平衡、學校收生、資源分配及穩定發展。

針對上述影響，校長會在報告中表示，促請教育局減少對學校干預、給予學校足夠自主性，並預早規劃應對學生人口下跌。

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責任編輯：馮琪雅