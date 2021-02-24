【新冠肺炎】消息：新增逾10宗確診個案　涉不明源頭個案設疫情記者會

▲ 今日新增逾10宗確診個案，涉不明源頭個案。

本港疫情未見回穩，消息指今日（24日）新增逾10宗確診個案，涉不明源頭個案，衞生防護中心及醫管局下午設疫情記者會，交代最新情況。

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張竹君表示，初步確診有數宗是源頭不明，包括一名兼職旺角帝京餅店售貨員、58歲男文員、22歲曾在2月2至13日於花墟花店任職的男士和常到葛量洪醫院探訪的1名家屬。詳情即看：【下一頁】

源頭不明個案方面，涉荃灣「火山燒」廚房工﹑電話銷售員，8宗與早前個案相關的個案中，其中一名患者為明愛樂義學校學生，相關群組累計10人染疫。詳情即看：【下一頁】

曾到葛量洪醫院探訪的初步確診患者，探訪時有出示72小時新冠病毒檢測的陰性證明，共4名親屬和病人被列為密切接觸者。詳情即看：【下一頁】

初步確診的旺角帝京酒店餅店員工，檢測後4日才驗出初步陽性，期間病情惡化留醫深切治療部。詳情即看：【下一頁】

同場加映，港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱，專家揭與家庭問題有關：

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記者：陳麗娜