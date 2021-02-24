【暫別娛樂圈】保錡自責負面形象連累ERROR隊友　宣布暫離娛圈：我影響咗好多人

▲ 保錡：我覺得我影響咗好多人。

ERROR成員保錡被前正印女友Carrie指一腳踏兩船，偷食宅男女神沙律張沛樂，再後更被指多次出事軌疑是「偷食慣犯」。此外，加上後來保錡在直播被嘲是「少年八両金」時，立即爆粗回應網民，導致形象插水。

昨晚（2月23日），保錡在IG宣布暫別幕前，以免ERROR受到自己的影響。

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▲ 保錡形象插水。（IG圖片）

影響ERROR成員

保錡在公開發文指，ERROR成員受到他的影響，而自知自己的出現也會令不少人感到不開心：「ERROR出首歌嘅MV又好、節目又好，就算肥仔Dee哥193做訪問，記者朋友同大家都會追問關於我嘅野。」

為此保錡作出反思：「我覺得我影響咗好多人，尤其ERROR同一直鍾意我哋嘅人。反思咗好多晚，雖然我講咗好多次會重新出發，但覺得依然欠大家一個交代。」

他了解自己在感情上的錯失，和直播上的失言是不對、沒尊重過別人，因此面對自己的過錯，向大家再次道歉。

▲ 保錡完成手頭上工作後，會暫別幕前。（IG圖片）

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保錡暫停工作

保錡坦言看到抨擊自己的留言，第一個反應是生氣，但看到這兩天有自己出現的東西。

當中包括MV、節目、訪問等等的留言會感到內疚：「我覺得因為我嘅錯，影響到其他人，製作團隊嘅努力、其他同一個節目嘅藝人、ERROR佢哋三個嘅努力全部都因為我受影響。我嘅錯，應該由我自己一個去承擔。」

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所以保錡決定暫停工作：「已經同公司講，喺完成手頭上已開始嘅工作之後，所有工作將會暫停。我亦唔會參與任何節目及ERROR歌曲嘅宣傳。我認為咁樣係一個對我應有嘅懲罰，希望唔好累到其他兄弟，亦唔好因為我嘅關係而抹煞左所有人嘅心血。」

作為ERROR一員，保錡認為自己連累了三位兄弟，破壞了ERROR嘅形象：「好對唔住，諗返呢兩年同三位兄弟嘅經歷，同193拍ERROR遊嘅時候好冇膽，由咩都唔敢，到最後都敢試」

他回憶與ERROR過往的點滴：「Dee哥係ERROR嘅talk show入面捱更抵夜咁幫我地度稿；肥仔一直都好鼓勵我做音樂，主動幫我爭取為ERROR寫歌；而家回憶返過去同三位兄弟一齊做嘢真係好珍貴，嚟緊ERROR嘅團歌，希望大家繼續支持佢哋。」

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保錡希望用行動向大家證明：「我知道保錡係大家眼中係一個毫無分寸嘅人，但希望下次大家再見到我嘅時候，會見到一個懂得尊重、願意承擔責任嘅人。我希望用行動證明。」



最後保錡再次強調：「再次同大家講多次對唔住。」

同場加映：麥美恩專訪

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