【新冠肺炎】增5間食肆曾有確診者到訪　39歲女患者潛伏期遊勻港九新界9個地方

▲ 增5間食肆曾有確診者到訪，39歲女患者潛伏期遊勻港九新界9個地方。

新冠肺炎疫情持續，昨日（23日）新增12宗確診個案，包括1宗輸入個案、11宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,897宗。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增5間食肆曾有確診人士到訪。



根據衞生防護中心資料，新增的5間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

油尖旺 莊士倫敦廣場 肯德基 （19/02/2021 #10888）

中西區 Imperial Kennedy 花園 餐廳 （20/02/2021 #10888）

中西區 西寶城 Panash Bakery & Café （20/02/2021 #10888）

中西區 西寶城 麥當勞 （20/02/2021 #10888）

荃灣 大壩街 75 號 火山燒 （21/02/2021 #10891）

當中，一名39歲女患者（個案編號：10888）本周日（21日）起發病，她曾於潛伏期間去過9個地方。她於19日到訪莊士倫敦廣場肯德基、九肚山駿嶺薈；20日到訪堅尼地城 Imperial Kennedy 花園餐廳、西寶城麥當勞、西寶城 Panash Bakery & Café，21日到訪灣仔莊苑、堅尼地城大新閣、北角威德閣，以及灣仔雍藝軒。

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責任編輯：羅嘉欣