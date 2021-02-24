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【獎門人回巢】曾志偉成功跟三大唱片破冰　入主TVB後《聲夢傳奇》有望重啟

娛樂 11:19 2021/02/24

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三大唱片公司將現身記者會與TVB破冰，曾志偉搞作多《聲夢傳奇》有望重啟。

自從宣佈獎門人曾志偉回巢TVB擔任副總經理一職，掌管綜藝節目及音樂製作後，TVB人事及節目調動謠言四起。有傳於星夢總裁何哲圖離任前主理的選秀節目《聲夢傳奇》有望重啟，另於今日舉行的「音樂永續樂壇共享記者會」，將會是三大唱片與TVB繼2009年的版權風波問題後，首次的破冰記者會。

TVB於今年初宣佈獎門人曾志偉回巢，擔當副總經理兼行政委員會特別顧問，掌管綜藝節目以及音樂製作，此後TVB開始進行大調動。包括曾傳出與志偉不和的余詠珊，由綜藝節目部被調職往業務發展部，而其丈夫、星夢娛樂行政總裁何哲圖，亦宣佈於本月底離任，兩夫妻本來執政的綜藝與音樂，全交由志偉負責。

獎門人回巢｜與三大唱片公司和好力壓星夢幫　譚詠麟提議曾志偉再搞《歡樂今宵》

曾志偉與王祖藍今年初宣佈回巢TVB任高層。（東星圖片）

曾揚言「要還原香港音樂」的志偉，上任後積極與各部門聯繫，最近頻頻傳出他已經出頭與香港三大唱片公司接頭，解決了自2009年發生的「版權風波」，修好了TVB與三大唱片公司僵持多年的關係。

獎門人回巢｜曾志偉負責TVB綜藝及音樂　余詠珊被調職何哲圖離開大台

今日下午三時，香港IFPI（國際唱片業協會）於將軍澳電視城舉行「音樂永續樂壇共享記者會」，三大唱片公司的董事總經理，包括Sony Music大中華區董事總經理陳國威、環球唱片大中華區香港董事總經理黃劍濤、華納唱片董事總經理Gordon Lee，以及「版權風波」的核心機構香港音像聯盟有限公司的行政總裁鄭文超均會出席。

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TVB跟三大唱片公司和好

是次記者會是為了支援受疫情而影響工作的唱片業界，擁有主場之利的曾志偉與何麗全當然有份現身，通告上亦列出各大唱片公司、音樂品牌代表及歌手均會出席，可說是「版權風波」後的首次破冰記者會。

據悉TVB與環球唱片公司已經洽談了多個合作計劃，有關之前的各種問題，包括限制歌手亮相其他平台、歌曲版權等，雙方已經達成共識。

【獎門人回巢】傳曾志偉整頓《勁歌金曲》　邀各大歌手回歸跟周柏豪菊梓喬爭獎

譚詠麟透露有機會製作《歡樂今宵》類型綜藝節目。（微博圖片）

TVB跟唱片公司不和緣由

「版權風波」始於2009年，當時四大唱片公司環球、華納、SONY和EMI組成的香港音像聯盟（HKRIA），因歌曲版權收費問題而與TVB關係破裂，於2011年環球唱片收購EMI，令HKRIA成三大唱片公司，而版權問題一直未有解決。

除了音樂方面，在綜藝節目方面志偉找來有「電視城橋王」之稱的昔日猛將何麗全回歸，有報導指二人近日密密找來各部門召開會議，提供近半百的好橋，當中早前曾傳出一度煞停的選秀節目《聲夢傳奇》有望復活，將於4月進行對決。

【大台人事變動】曾志偉+王祖藍回巢任TVB高層　獎門人當副總經理：攜手向前邁進

《聲夢傳奇》有望復活。（網上圖片）

另外於余詠珊調職前，有意到內地小鎮拍攝美食節目，並屬意找黎諾懿擔任主持人，據知節目將會落實拍攝，而黎諾懿接受傳媒訪問時，表示不介意到內地接受21日隔離，只望能為觀眾帶來好節目。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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