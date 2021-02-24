【東張西望直擊】 港夫婦300萬買177呎納米樓　廚房食飯上牀瞓覺撞爆燈

▲ 港夫婦300萬買177呎納米樓，廚房食飯上牀瞓覺撞爆燈。

香港的土地問題嚴峻，納米樓成為年輕一輩上車的好機會。《東張西望》日前探討納米樓在2019年按揭放寬，需求大大急跌，導致不少業主忍痛蝕住賣樓。節目走訪多個納米樓樓盤，更訪問以300萬購入位於大角咀的177呎納米樓的業主Kelly。

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《東張西望》走進全港多個納米樓，如屯門「弦海」162呎單位、環海‧東岸230呎單位及匯萃219呎單位等，納米樓最大的優點是樓底高，惟收納空間甚少。Kelly於3年前以300萬購入位於大角咀的利奧坊‧曦岸一個連平台的特色單位，單位面積只有約177呎，屋內的空間一眼看盡。而收納成為兩夫婦最大的問題。Kelly表示，家中的日用品用完才會購買，「唔會囤積」。

上牀睡覺撞燈撞頭

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至於家中的設計，Kelly表示家中閣樓的高度設計特別量度過自己與丈夫的身高，恰好能夠配合不會撞頭。由於納米樓面積細，Kelly只能設置上層牀，但上牀時少不免會撞到頭，

前後已經換咗2盞燈，宜家換啲扁身嘅燈，燈要有咁薄得咁薄，因為撞到都唔會太痛。

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空間狹小 廚房吃飯

家中面積小，客廳也是飯廳，用餐時需升高地台，不過Kelly與丈夫有時寧願在廚房吃放，「唔使搬嚟搬去，快手食完仲可以一次過洗碗。」Kelly坦言單位太細談不上舒服二字，但勝在「麻雀雖小五臟俱全」，她也打算放盤。

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責任編輯︰王明芳