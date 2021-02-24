【生態災難】大埔碗窰逾20隻龜死亡　龜背被人用紅油寫上「放生」字眼

▲ 大埔碗窰逾20隻龜死亡，龜背被人用紅油寫上「XXX放生」字眼。（關注組提供）

香港棄龜關注組今（24日）表原示，在大埔碗窰附近發現逾20隻紅耳龜死亡，另有17隻健康狀況欠佳的龜被救起，龜背大多被人用紅油寫上「放生」等字眼，關注組推斷在該處的龜是市民刻意放生，呼籲市民不應在任何地方隨意放生龜隻。

關注組指，收到市民反映，在大埔碗窰附近發現大量龜處於「無人理、無嘢食」狀況。昨日（23日）組織義工前往拯救。到達時發現逾20隻龜因缺乏適合的生存環境已經死亡，義工在附近埋葬處理，關注組表示，對大量龜隻死亡深感痛心和惋惜。

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另外，關注組成功救起17隻俗稱巴西龜的紅耳龜，牠們龜背大多被人用紅油寫上「XXX放生」字眼，推理是市民刻意在該處放生的龜。關注組指，生存的龜隻健康狀況堪憂，命懸一線，將由義工暫養及醫治至康復後，透過會方專頁及其他途徑匹配合適的領養家庭或學校。

大埔碗窰乃市民放生龜黑點，關注組稱屢救不止，呼籲市民不應在任何地方隨意放生龜隻，指郊外放生只會導致龜隻死亡，「放生釀成送死」，根本無法達致企圖透過放生「積陰德」的原意。

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記者：陳麗娜