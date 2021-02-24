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【疫苗接種】BioNTech疫苗數十萬劑疫苗明日抵港　聶德權：未來幾日開放第3周預約

社會 10:32 2021/02/24

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（資料圖片）

政府公布的新冠疫苗接種計劃，昨日（23日）起接受優先群組的市民網上預約，同日亦有200多名優先接種組別人士接種疫苗。公務員事務局局長聶德權指，由於預約系統一度出錯，昨日亦有逾300名市民因而提早打針，故昨日共逾530人接種科興疫苗。他又提到，BioNTech「復必泰」疫苗將在明日抵港，約有數十萬劑。

聶德權今早（24日）在一個電台節目表示，昨日共有532人接種科興疫苗，當中包括214名獲安排接種的優先群組人士，以及318名因預約系統出現異常而提早預約的人士。他指出，今次的網上系統預約系統較為複雜，需做改善工作，又解釋希望計畫開始時做得更穩妥因此名額有限，強調疫苗的供應充足，相信熟習後可以加快流程，未來幾日後能開放第3周的預約。

他又指，超過1,000名私家醫生參與疫苗接種計劃，未來一兩日會安排他們向衞生署預訂所需要的劑量，預計下星期中可以為市民接種，政府屆時會將醫生的資料及診所地點等，上載至專題網頁，市民毋須網上預約。

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責任編輯：陳子謙

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