【GD拍拖】G-Dragon被爆秘戀BLACKPINK成員　跟Jennie別墅約會斷正

▲ G-DRAGON與同門師妹Jennie拍拖。

現年32歲、韓國天團BIGBANG的隊長G-DRAGON（GD），與同門師妹女團BLACK PINK的25歲成員Jennie秘密一年！GD一直緋聞多多，曾跟水原希子、珠妍爆戀情，今日GD被韓媒《Dispatch》揭破戀情，原來跟門師妹女團BLACK PINK的25歲成員Jennie撻着，二人約會照並被拍下，當場斷正。

▲ BLACK PINK成員Jennie。

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據韓媒報導，Jennie在上月被拍到直接從GD的家中出發前往演唱會場地，有指Jennie已將自己的車子登記在GD的別墅裡，可以自由進出。

因GD位於漢南洞高級別墅擁有獨立的停車系統，需要經過兩段的認證才可以進出，因此私隱度極高，故Jennie可以把車子自出自入，可見跟GD關係特殊。

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報導指GD和Jennie已秘密交往一年，二人會互相到訪二人家中，同時GD的寓所有專用的電梯，可連接地下停車場，Jennie只㩦住戶證可以出入，二人交往更公司「公開的秘密」。

二人交往是公開秘密

Jennie常在出席BLACKPINK活動後，便即飛奔至GD家，雖然二人甚為低調和慬慎，但GD終被拍到接Jennie回家的照片，令戀情曝光。

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現年25歲本名為金智妮的Jennie，是人氣女團BLACKPINK的韓國籍成員，2012年曾演出GD的MV女主角，早有緣份。

她曾歷7年的訓練生涯才被選入女團，由於曾在紐西蘭留學，故英語流利，能跟BLACKPINK其他不同國籍的成員順利溝通。

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