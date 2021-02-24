【財政預算案2021】私家車首次登記稅及牌費加15%及30%　即日生效

新一份財政預算案今日（24日）出爐，財政司司長陳茂波公布，私家車首次登記稅及牌照費會上調，首次登記稅按現時各階稅率增加15%，牌照費則加30%，即時生效。政府消息人士稱，首次登記稅已十年沒調整，牌費更是30年以來沒調整，加價旨在紓緩私家車數量上升，以及交通擠塞日益嚴重問題，也要改善空氣質素。

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私家車首次登記稅自2011年未加過，當局指，今次將首次登記稅各稅階的稅率上調15%。而私家車牌照費則自1991年以來無調整過，今次將上升30%，當局預計加牌費影響全港57萬部私家車，庫房可增加收入9.21億元。

政府消息人士稱，1991年的通脹率較現時升了113%，但牌費只加了三成，強調今次加幅並非純粹只看通脹因素，也視乎實際經濟環境調整。當局稱，過去十年私家車整體增長有38%，預期疫情結束後，經濟或快速復甦，屆時市面汽車增長也加快，認為今年適合加價。

翻查資料，2011年私家車首次登記稅各稅階也加15%，消息傳出後9至12個月，當時私家車首次登記數量，較對上一年同期僅跌1.3%。

而參考去年全港錄3.7萬部私家車首次登記，當中約2.27萬部車，應課稅價值60萬元以下，佔所有首次登記私家車約62%。

陳茂波上周日（14日）已預告，去年現金派發計劃之後，有意見認為應該將資源更精準給予有需要人士等。觀乎各政黨的開價，可見失業人士就是精準需要幫助人士之一。

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記者：陳麗娜、吳卓峰