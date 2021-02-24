【救救毛孩】被裝保溫袋棄垃圾站暴曬　2狗BB全身生蝨奄奄一息

▲ 被裝保溫袋棄垃圾站暴曬，2狗BB全身生蝨奄奄一息。

養寵物是一生一世的責任，必須做好準備。保護遺棄動物協會（SAA）昨（23日）於Facebook專頁發文， 指職員於在垃圾站發現兩隻狗BB被裝在保溫袋中，棄置在垃圾站，被發現時奄奄一息，全身長蝨，目前情況仍未穩定。

保護遺棄動物協會表示，本周一（22日）職員帶會內狗狗散步時，在附近垃圾站發現一個保溫袋，上面寫著「有狗請收養」。打開後發現有兩隻仍未開眼的狗寶寶，牠們奄奄一息，未知被放置於垃圾站多久，以及多久沒吃沒喝。

▲ （圖片來源：保護遺棄動物協會Facebook專頁）

幸好職員抱起狗BB時，牠們還會動、還有反應，職員就立即安排餵飼。協會又發現，狗BB身上很多蝨，已即時為牠們清除。

協會估計，狗狗出生數天，仍未開眼，需要24小時照顧，暫時已安排到義工家中生活。他們批評，將出生數天的狗寶寶放於密封的保溫袋中，並任其於中午時間曝曬，無疑是虐待動物行為。

無論有什麼苦衷、困難而被逼棄養動物，都不應該選擇此極端手法，以動物的生命作賭注。假如職員遲一點散步、遲一點發現，也許這兩隻寶寶這一生也沒有機會張開眼看看這個世界。

協會指，現時狗狗情況仍未穩定，希望大家可以為牠們打氣，讓牠們能夠渡過難關。

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責任編輯：羅嘉欣