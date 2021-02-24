【開心速遞】Philip仔有望繼承接龍　梁禹勤與「技安」黃厚仁拍《愛回家》成老友【有片】

▲ TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的Philip仔（梁禹勤飾）被指將成為接龍繼承人。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》最新劇情講，Philip仔（梁禹勤飾）十分獲得大龍生（羅樂林飾）的歡心，而且在「威龍秘密網」更傳出Philip仔有望成為接龍繼承人。

此事令二太（蘇恩磁飾）和三太（樊奕敏飾）大為緊張，於是二人有意利用單純的Terry（李偉健飾）陷害Philip仔。

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Philip仔得寵

昨晚（23日）播出的第1158集《開心速遞》「討厭的飛立」講述，二太和三太被Philip仔追討欠款，欲置之不理，怎料Philip仔竟找大龍生幫忙，逼二太、三太立即清還欠款。

接龍承繼人排行榜的排名出現變更，Philip仔竟然尾隨大小姐登上第二位，二太、三太雖感不忿，卻又無計可施，及後發現Terry因Philip仔獲大龍生的歡心而備受冷落，表現得悶悶不樂，遂設法挑撥是非，利用他來對付Philip仔。

Terry聽從二太、三太的建議，設法引起大龍生、大小姐（林淑敏飾）、KC（歐瑞偉飾）等的注意，結果弄巧反拙。二太、三太再向Terry獻計，教他陷害Philip仔，惟Terry最終未有跟隨更希望將來有Philip仔這位「哥哥」照顧。

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梁禹勤日前於社交平台分享：「呢位大當家有二、三太服侍，認真疏肝😎#愛回家之開心速遞 #佘秀琴#白天娥#宋飛立 #討厭的飛立」

他又貼出幕後花絮照，並寫道：

想當年，輝爸爸可以不費吹灰之力抱起屁孩。今次，輝爸爸慘叫「乜你重咗咁多嘅？」

還好啦，29kg啫😝😝😝

加油呀 @jackhero5 ,可能要抱到上中學㗎💪🏼#愛回家之開心速遞 #送水輝 #大小姐 #宋飛立

▲ （IG圖片）

現年10歲的「Philip仔」梁禹勤自小一起便接演《開心速遞》，他認為現實中的自己跟《愛‧回家之開心速遞》Philip仔一樣熱愛打機，並形容Philip仔：「是一個很串、過於成熟的小朋友，就像成年人一樣，雖然我很老積，但他比我更老積。」

經常與大小姐和送水輝（許家傑飾）合作的他大讚二人：「送水輝很好人，大家拍劇很辛苦時，他會買食物給大家吃，會支持大家、幫大家減壓，也會教我演戲。大小姐也很好人，除教我演戲外，曾經請我吃奶茶雪糕。」

戲內的Philip仔和技安是一對愛打機的好友，戲外的禹勤和黃厚仁也關係友好：「第一次與技安拍戲時不熟，之後漸漸熟絡，開始一起吃飯。跟他漸漸熟悉後便相約到我家打機，我們住得很近，拍劇讓我認識朋友及接觸新事物。」

同場加映：梁禹勤專訪