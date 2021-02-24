【花期盛放】遊西貢港版「豪斯登堡」　白腊村訪秘景鬱金香花海

西貢的白腊灣向來有「香港馬爾代夫」之譽，而其經過的白腊村最近就出現一片鬱金香花田，因為隱秘所以未有被瘋狂洗版。

西貢的白腊村是一條有300多年的客家村落，三面環山，青山挹翠。這裏曾經是廢村，但近年有商家購下白腊村的土地並大興土木，將以前的祖屋改為度假屋，面目一新。而加樂裕通園藝亦在今年1月，在荷蘭引入鬱金香在此試種，田園總監湛錦生表示，效果之佳是「喜出望外」。

▲ 西貢白腊灣上月剛有一片鬱金香花田，由成為隱秘的打卡新貴。( 攝影︰覃美 )

荷蘭入口鬱金香 花期至3月

「從荷蘭運了一貨櫃約27萬株鬱金香球過來，看看花期有多長可種。以香港計它們只有 7日至12日左右，最適合的成長溫度是14至16度。現在看到的花田只是總量的5分一，可慢慢接種至3月中，3月底就不太適合栽種。」湛生表示，目下的鬱金香花海有約20多個品種，橙紅、暗紫、米白色等等都有，面積差不多有一個足球場大，加上山景映襯，「旅遊幻覺」地看就似置身日本九州長崎的豪斯登堡般，打卡呃得下。

種花多年的湛生表示，鬱金香比水仙其實更易打理，「水仙都要界，但種鬱金香球前只需除包裹在根上的褐色外表皮剝出就可以。先浸水，再用馬糞發酵而成的花泥，配以農地的泥土上，開出一條約2吋半深度的長坑就可栽種，以每隔約3吋的距離種一個鬱金香球就可。第一次淋濕透，之後再3日淋一次水，接著每日淋，由鬱金香球落土至開花約5星期。」

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鬱金香其實是百合科鬱金香屬的一個栽培種，又稱洋荷花、旱荷花。絕大多數鬱金香屬栽培品種都屬於本種，其起源地為土耳其。當時已極受鄂圖曼帝國時代宮廷及上流社會階層喜愛，而荷蘭也是從 16 世紀引進鬱金香。

值得一提的是，其實白腊亦有一個營地， 遊人不妨先鬱金香花田打卡，再紮營享受野外風光。它就在鄰近萬宜水庫東壩及白腊村。營地沿途可盡覽萬宜水庫的湖光山色，亦可遠眺西貢東半島的離岸景色。

白腊村交通：西貢市乘搭的士，約半小時後可到白腊村下車後步行15分鐘便到鬱金香花田。或星期日及公眾假期在西貢市乘搭9A小巴。

記者︰馮柏偉