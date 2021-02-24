【財政預算案2021】政府推上限8萬元失業擔保貸款計劃　 消息：最快今年第二季內推出

▲ 政府推失業擔保貸款計劃，上限8萬元攤分5年償還固定利息1厘。

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，陳茂波明言今次要「睇餸食飯」。據了解，財政預算案無全民派錢，中產和基層齊齊要「減糖」，受新冠肺炎疫情重創的失業打工仔，可以申請政府新推出的失業貸款計劃，暫時紓緩、頂住。政府財赤預計高達約3,000億元。

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陳茂波提到，這次經濟下行周期較長，部分人士面對財政困難，不少人建議設立臨時失業援助金，政府亦已多次闡述不接納建議的政策考量，改以在綜援計劃下設立有時限的特別計劃，援助失業人士。

考慮到疫情令不少基層市民開工不足，政府建議降低在職家庭津貼計劃的工時要求，包括把非單親住戶的基本工時要求，由現時每月最低一百四十四小時大幅下降一半，為期一年。如獲財委會批准，最早可於六月起實施。

陳茂波指，為使失業人士多一個財政選項，建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，作為輔助措施，由政府提供擔保，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的六倍，以八萬元為上限。

首十二個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分五年償還，年利率固定一厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。自由職業人士如證明失去收入亦可申請。政府總擔保額為150億元，申請期為6個月。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。財經事務及庫務局（財庫局）會聯同按證保險公司稍後公布細節。

坊間一直有訴求要求設臨時失業援助，消息人士指，以貸款方式推出援助，是當局考慮多重因素，包括政府財政、市民訴求等的結果，希望提供多一個選項，幫助失業市民，尤其月入1萬多的失業人士。'

據悉，失業貸款計劃要求申請人提供疫情期間任何3個月的經常性收入來源，即2020年1月至今日（2月24日）為止，以證明自己並非疫情前已失業；另外申請人需要提交失業聲明或證明，包括解僱信、銀行交易紀錄等，以證明自己在申請前已失業達2個月以上，才可申請貸款，貸款申請由銀行審批，除已破產或債務重組外，過程不會考慮申請者信用狀況，大部分可在3個工作天內得知批核結果。按證保險公司正在接觸銀行，目前反應正面，料有數間銀行參與，最快可在預算案通過一個月後推出，目標是第二季內接受申請。

消息指，計劃定8萬元為上限，希望盡量幫到基層市民，銀行會根據經驗審批貸款，但承認計劃未必幫到正在放無薪假的僱員，或未完全失去收入、開工不足的人士。消息又指，按150億元除以8萬元計，最少也可幫到18.75萬名失業人士，而去年1月至今新增的失業人士約為13萬人，但實際上不會所有人都申請貸款，或用盡8萬元上限，故除非失業率短期內急速惡化，相信足以幫助失業人士。

至於當申請人5年後不能償還貸款，銀行會代按證保險公司追討欠款，按證保險公司亦會抽查個案，審查銀行批核情況。消息人士說，相信不會有人為了騙取8萬元，先令自己失業2個月再「走佬」，而只要經濟轉好，申請人要還錢亦會容易。

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責任編輯：TOPick港聞組