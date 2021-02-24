【財政預算案2021】政府推失業擔保貸款計劃　 上限8萬元攤分5年償還固定利息1厘

▲ 政府推失業擔保貸款計劃，上限8萬元攤分5年償還固定利息1厘。

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，陳茂波明言今次要「睇餸食飯」。據了解，財政預算案無全民派錢，中產和基層齊齊要「減糖」，受新冠肺炎疫情重創的失業打工仔，可以申請政府新推出的失業貸款計劃，暫時紓緩、頂住。政府財赤預計高達約3,000億元。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

陳茂波提到，這次經濟下行周期較長，部分人士面對財政困難，不少人建議設立臨時失業援助金，政府亦已多次闡述不接納建議的政策考量，改以在綜援計劃下設立有時限的特別計劃，援助失業人士。

考慮到疫情令不少基層市民開工不足，政府建議降低在職家庭津貼計劃的工時要求，包括把非單親住戶的基本工時要求，由現時每月最低一百四十四小時大幅下降一半，為期一年。如獲財委會批准，最早可於六月起實施。

陳茂波指，為使失業人士多一個財政選項，建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，作為輔助措施，由政府提供擔保，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的六倍，以八萬元為上限。

首十二個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分五年償還，年利率固定一厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。自由職業人士如證明失去收入亦可申請。政府總擔保額為150億元，申請期為6個月。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。財經事務及庫務局（財庫局）會聯同按證保險公司稍後公布細節。

想知最新一份財政預算案的內容，即看：【下一頁】

2月26日起疫苗接種計劃，即看29間疫苗中心地址：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：TOPick港聞組