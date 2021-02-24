【轉攻網絡】麥當娜簽約Netflix　《Madame X》演唱會即將網上開騷

▲ Madonna簽約Netflix，準備將她的《Madame X》演唱會在這串流平台中播放。（圖片madonna.com）

被譽為Queen of Pop的麥當娜（Madonna）縱橫歌壇40年，無論是唱片總銷量、還是演唱會都是世界票房的保證，去年的《Madame X》演唱會她聲言是改變的一次，由過往的大場遷到較小型的劇院表演，最近麥當娜更首次與Netflix簽下一紙合約，準備將這個演唱會在Netflix這串流平台上播放。

▲ 是次演唱會可說是多災多難，因臀部和膝蓋受傷關係取消和暫停了數場。（網上圖片）

去年舉辦的《Madame X》演唱會可說是麥當娜最艱辛的一次巡迴演唱會，走訪日期雖然只有短短的75天，但一來遇上新冠疫情來襲迫於取消部分場次，二來又因為跳舞時臀部和膝蓋受傷取消場，以便即時進行治療，但最重要的是直到今日大家都對這個演唱會非常好奇。

原因是《Madame X》表演場地全都選擇封閉式的劇院，而且全部禁止觀眾攜帶手機進場，因此，在YouTube裏甚少看到演唱會的片段流出。有見及此，這一次《Madame X》演唱會在Netflix上播放可說是相當吸引。

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至於麥當娜為何不學似過往以DVD或Blue-ray形式發行演唱會？原來她有感以軟件形式發布演唱會開始覺得不合時宜。

當然筆者好肯定的是麥當娜眼見Beyonce、Lady Gaga、Justin Timberlake和Taylor Swift等，都將自己的演唱會或記錄片上載於Netflix播放而取得佳績，而作出這個決定。

不過，暫時麥當娜究竟是將整個《Madame X》演唱會以演員會形式播放？還是如像她著名的一套《In Bed with Madonna》，以紀錄片形式去捕捉演唱會的台前幕後的花絮還未定案，大家不妨拭目以待。

記者：何偉雄