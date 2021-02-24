  • 20°C
香港時間 : 2021224日 (三) 12:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【轉攻網絡】麥當娜簽約Netflix　《Madame X》演唱會即將網上開騷

娛樂 11:42 2021/02/24

分享：

熱門 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 烹飪教煮

Madonna簽約Netflix，準備將她的《Madame X》演唱會在這串流平台中播放。（圖片madonna.com）

被譽為Queen of Pop的麥當娜（Madonna）縱橫歌壇40年，無論是唱片總銷量、還是演唱會都是世界票房的保證，去年的《Madame X》演唱會她聲言是改變的一次，由過往的大場遷到較小型的劇院表演，最近麥當娜更首次與Netflix簽下一紙合約，準備將這個演唱會在Netflix這串流平台上播放。

是次演唱會可說是多災多難，因臀部和膝蓋受傷關係取消和暫停了數場。（網上圖片）

去年舉辦的《Madame X》演唱會可說是麥當娜最艱辛的一次巡迴演唱會，走訪日期雖然只有短短的75天，但一來遇上新冠疫情來襲迫於取消部分場次，二來又因為跳舞時臀部和膝蓋受傷取消場，以便即時進行治療，但最重要的是直到今日大家都對這個演唱會非常好奇。

原因是《Madame X》表演場地全都選擇封閉式的劇院，而且全部禁止觀眾攜帶手機進場，因此，在YouTube裏甚少看到演唱會的片段流出。有見及此，這一次《Madame X》演唱會在Netflix上播放可說是相當吸引。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

至於麥當娜為何不學似過往以DVD或Blue-ray形式發行演唱會？原來她有感以軟件形式發布演唱會開始覺得不合時宜。

當然筆者好肯定的是麥當娜眼見Beyonce、Lady Gaga、Justin Timberlake和Taylor Swift等，都將自己的演唱會或記錄片上載於Netflix播放而取得佳績，而作出這個決定。

不過，暫時麥當娜究竟是將整個《Madame X》演唱會以演員會形式播放？還是如像她著名的一套《In Bed with Madonna》，以紀錄片形式去捕捉演唱會的台前幕後的花絮還未定案，大家不妨拭目以待。

記者：何偉雄

相關文章

【豔照解封】麥當娜36年前相片太性感遭封印　Madonna《Like a Virgin》時期拍攝首度曝光
13:09 2021/02/10
【豔照解封】麥當娜36年前相片太性感遭封印　Madonna《Like a Virgin》時期拍攝首度曝光
魔物獵人︱高度還原遊戲魔物+巨型武器　南非納米比亞實景拍攝
13:56 2021/02/23
魔物獵人︱高度還原遊戲魔物+巨型武器　南非納米比亞實景拍攝
戲院重開 ︱《神奇女俠1984》DC女英雄回歸　姬嘉鐸對抗雙反派片酬勁升33倍
16:00 2021/02/17
戲院重開 ︱《神奇女俠1984》DC女英雄回歸　姬嘉鐸對抗雙反派片酬勁升33倍
Netflix 演唱會 歌手 美國 演唱會 歌曲

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣