【林作打拳】林作靠朋友資助逾10萬元學拳費　鍾培生提醒對手：搵輪椅Sponsor

▲ 林作拜有「轟炸機」之稱的向柏榮為師。

「百萬擂台戰」主角林作與香港「電競之父」鍾培生，成為城中熱話。從來沒有拳賽經驗的林作應戰後，即向有「轟炸機」之稱的拳王向柏榮拜師，接受特訓備戰，林作更揚言有信心打敗鍾培生。

而且林作更表示今次是代表香港普羅大眾挑戰權貴，自言支持他就是支持香港人。

林作打拳︱拜師學拳迎戰鍾培生 林作：我背負住香港幾百萬人希望

▲ 林作拉大隊上門學拳。（東星圖片）

林作不願付費特訓

林作昨日（2月23日）專程前往榮拳館拜會向柏榮，林作在昨天接受傳媒訪問時表示是朋友介紹他隨向柏榮學拳，但事實這名「朋友」就是鍾培生，因為鍾培生希望林作屆時在台上有不太差的表現。

拳館負責人向柏榮接受媒體訪問稱，本不想介入林作與鍾培生二人鬧劇之中，但由於鍾培生本來擁有3場拳擊賽的經驗，而林作就為零經驗，雙方實力差距太大，在堅守武術精神的原則下，同意為林作安排特訓。

可是今次特訓要長達半年的時間，而且費用逾10萬元。不過，鍾培生不答應林作代付費學的要求，林作亦未肯自掏腰包，此舉令拳館非常為難。最後，同為拳館一份子、從事金融業的李俊亨代為支付林作學拳的所需費用。

大批網民對事件十分關注，而二人日前在社交平台上亦不停口角，令網民期待「百萬擂台戰」早日舉行。

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鍾培生自信十足

林作揚言自己代表是全港的宅男與普通人，他指在有錢仔鍾培生眼中全都是普通人，所以自言背負了幾百萬人的希望，會打好這場拳賽，表示「支持我，就等如支持香港人。」所以寫道：「請全港市民支持我。」

他亦得到林母支持，並表示媽媽不但沒反對更百份百支持，林母又指：「打爆佢（鍾培生），我一定支持，打鑊佢，你一定要爭氣，贏番嚟！」獲媽媽加持下的林作，顯然信心十足。

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至於鍾培生就在近兩日不再在社交平台上回應林作，原因是不想再作多餘的口術戰，並指林作若打就簽約，若不簽約便算數，因為已不想再與他扯上任何關係。

而且他又表示，若林作決定比賽，要先搵好輪椅Sponsor，對賽事十拿九穩，未因林作接受「特訓」而畏懼。

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