【財政預算案2021】退薪俸稅100%上限一萬元涉114億　187萬名納稅人受惠

▲ 退薪俸稅100%上限一萬元涉114億。

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案。陳茂波公布，寬減2020／21課稅年度百分之百的利得稅，上限為1萬元，全港12.8萬家企業受惠。有關扣減會在2020／21課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少10.5億元

另外，寬減2021/22年度四季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5000元為上限，其後兩季以每戶每季2000元為上限，估計涉及42萬個非住宅物業。政府收入將減少34億元；寬免2021/22年度的商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠。政府收入會減少30億元。

由今年4月起，繼續寬減非住宅用戶百分之75的應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為20000元及1,2500元，為期8個月，25萬個非住宅用戶受惠。政府收入將減少6.8億元；以及由今年4月起，繼續寬減現時適用於政府物業合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的百分之75租金及費用，為期6個月。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲百分之一百租金寬免。政府收入將減少14億元。

另外，寬減退薪俸稅100%、上限一萬元，料有187萬名納稅人受惠，涉款約114億元；寬減2021/22年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1500元為上限，其後兩季以每戶每季1000元為上限，估計涉及295萬個住宅物業，政府收入將減少116億元。

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責任編輯：郭詩詩