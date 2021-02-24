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【福島輻射魚】福島年初二發生7.3級地震　外海本周捕獲輻射魚超標5倍煞停出貨

食用安全 12:53 2021/02/24

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福島縣漁會表示，本周在福島外海捕獲輻射物質超標的魚類。

日本福島縣對開海域年初二（13日）晚發生黎克特制7.3級地震，氣象廳認為該次地震可能是311大地震的餘震。福島縣漁會表示，本周一（22日）在福島縣外海進行實驗性捕魚，發現捕獲的許氏平鮋魚類輻射物質超標5倍，當局已暫停這種魚的出貨。這是日本時隔2年，再度發現輻射物質超標的魚類。

日本放送協會（NHK）報道，福島縣漁會表示，本周一在福島縣新地町外海8.8公里、水深24公尺的位置捕獲輻射物質超標的許氏平鮋魚類。據福島縣研究所的檢測結果，該種魚含有的輻射銫濃度為每公斤500貝可，超出日本國家食品標準的每公斤100貝可。

福島縣漁會自行訂立的輻射銫標準為每公斤50貝克，由於超出上限，該會決定暫停出貨，直到確定其安全性。日本政府的原子能災害對策本部今後可能下令限制許氏平鮋出貨。

點擊相片看福島的情況：

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兩年前發現超標9倍輻射魚

去年，日本捕獲的許氏平鮋魚類約為3噸，佔福島縣外海實驗性總魚穫量1%以下。對上一次日本發現輻射物質超標的魚類是2019年2月，去年福島外海所有魚類的出貨已解禁。

福島縣水產及海洋研究中心指，在去年檢驗的4261條魚中，並無發現輻射超標（輻射銫濃度每公斤100貝克）的魚類，99.9%也低於上限。不過，東京電力公司2019年在福島第一核電廠的港灣內，捕獲輻射物質超標的許氏平鮋魚類，驗出每公斤約含900貝克的輻射物質。該中心的輻射研究部主任神山先生表示，正調查超標原因，以及魚隻是否進出核電廠港灣。

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責任編輯：羅嘉欣

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