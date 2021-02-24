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【財政預算案2021】政府將研恢復放寬本地遊限聚令　改善10條熱門行山徑

社會 16:21 2021/02/24

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旅遊事務署及漁護署會用5,500萬元在未來5年改善郊野公園內10條熱門及具旅遊潛力的行山徑及設施。（經濟日報資料圖片）

疫情下本港旅遊業停頓，本地郊遊成熱潮，新一份《財政預算案》公布，政府或恢復放寬本地遊旅行團的羣組聚集限制，每團維持上限30人；又預留1.7億元開展「鹽田梓藝術節」﹑「城市景昔」等本地文化、古蹟和創意旅遊項目，同時改善10條行山徑設施，開拓更多綠色旅遊資源。

《財政預算案2021》提及，受疫情嚴重打擊，本港旅遊業陷於停頓，除已向旅遊業提供近26億元的財政支援，會預留總數達9.3億元提升旅遊資源，當中1.69億元用作繼續開展「鹽田梓藝術節」﹑「城市景昔」﹑「設計香港地」本地文化、古蹟和創意旅遊項目。據了解，「城市景昔」項目中，當局3月起會在中環及尖沙咀的地標及景點展出二維碼（QR Code），讓市民及旅客可利用AR裝置，掃描QR Code了解有關地標及景點的新舊面貌。

旅遊事務署及漁護署會用5,500萬元在未來5年改善郊野公園內10條熱門及具旅遊潛力的行山徑及設施，以開拓更多綠色旅遊資源，為市民及旅客提供豐富的歷史文化及旅遊消閒體驗。

政府消息人士表示，10條列入改善計劃的行山徑包括：

  • 獅子山歷史徑（獅子山郊野公園）
  • 城門歷史徑（城門郊野公園）
  • 香港仔畔塘徑（香港仔郊野公園）
  • 鳳凰徑第三段（南大嶼郊野公園）
  • 橫七古道（八仙嶺郊野公園
  • 梧桐寨瀑布徑（大帽山郊野公園）
  • 戰地遺跡徑 - 鹿頸（八仙嶺郊野公園）
  • 太墩至北潭涌（西貢東郊野公園）
  • 石龍拱至蓮花山（大帽山郊野公園）
  • 楓香林至黃泥墩水塘（大欖郊野公園）

消息人士解釋，改善行山徑原意讓自然及美好的景色展現出來，需以具香港歷史特色及歷史遺跡為準則，例如改善行山徑洗手間﹑優化指示牌﹑路徑等。

此外，《財政預算案2021》指，在保障公共衞生的大前提下，政府將考慮恢復放寬本地遊旅行團的羣組聚集限制，幫助旅遊業爭取營運空間。政府會和香港有密切經貿關係和疫情相對穩定的地區就「航空旅遊氣泡」進行商討及作出安排。

政府消息人士指，有見近日疫情有所緩和，加上檢測和追蹤疫情個案的能力都有提升，在旅遊業界願意配合下，復辦本地遊現曙光；而香港與新加坡一直就重啟「旅遊氣泡」保持溝通，商討亦成熟，但最終時間表仍要視乎兩地疫情的控制。

另外，政府亦會投放額外資源改善郊野公園、提升康樂設施及優化海濱等，既可在疫後為市民構建優質生活，亦有助吸引更多旅客來港。

更多財政預算案2021的資訊，即看：【下一頁】

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記者：陳子謙﹑陳曉瑩

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