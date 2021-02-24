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【財政預算案2021】港府增撥10億元促進文化創意產業發展　另計劃申請撥款翻新西灣河文娛中心

社會 11:50 2021/02/24

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熱門 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 烹飪教煮

政府會增撥資源促進文化和創意產業發展。（曾耀輝攝）

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案。陳茂波指出，網絡世界對文化和創意元素的需求亦不斷增加，政府會增撥資源促進文化和創意產業發展，讓青年人有更多就業和創業機會，發揮潛能。

港府會在2021/22年度向「創意智優計劃」再度注資十億元，持續推動創意產業發展。政府近年持續增加文化藝術發展的資源，2021/22年度開支預算超過57億元。西九文化區是香港的新地標和新景點，區內的M+博物館及香港故宮文化博物館分別會在今年和明年開幕，演藝綜合劇場亦預計於2024年落成，為本地藝術文化界帶來多元發展機會。

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另外，港府計劃在本立法年度申請撥款，修繕荃灣公共圖書館、提升大埔文娛中心設施，以及翻新及改善西灣河文娛中心，工程總值約九億元，共創造約210個就業機會。

政府在「防疫抗疫基金」下為文化藝術界提供了多輪資助，惠及超過930個藝團及6800多名從業員，總金額超過2億元。由於很多文化藝術活動無法舉行，業界善用科技以不同形式演出，促使藝術與創科融合成為行業發展的新趨勢。民政事務局已成立跨政策局專責小組，並預留一億元，推動藝術與科技互融，為藝團及創科人才提供支援。

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責任編輯：郭詩詩

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