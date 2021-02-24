【正能量】陳潔靈喪偶11年親述心路歷程　毋忘夫婿臨終囑託走出鬱結幽谷

▲ 陳潔靈親述丈夫肺癌病逝11年間，自己是如何走出傷痛鬱結的幽谷。

美國兩位精神科醫生Thomas Holmes與Richard Rahe在1967年曾進行一項大型研究後，訂定一生人43個重大的生活事件，壓力排名第一位是喪偶。

歌手陳潔靈（Elisa Chan）丈夫張耀榮2009年因肺癌撒手人寰，作為太太作為照顧者，過程中有錯愕有擔心有起有伏，但故人遠去也非煙銷灰滅無餘，這些年來，她積極把丈夫的精神及正面能量傳揚下去。

癌症總是不知不覺出現。陳潔靈的丈夫張耀榮2008年因頸部不適去求醫，先看中醫，醫師建議他接受電腦掃描，結果確診肺癌。「是癌症幾期我忘記了，但不是初期。」

▲ 陳潔靈最近為「呼吸希望」拍攝了一輯短片，在疫情下為肺癌患者及照顧者打氣。（曾耀輝攝）

聽到醫生告知丈夫患癌一刻，陳潔靈的反應是：「唔係呀嘛！」但在丈夫面前又要盡量保持冷靜，回家後關上房門，眼淚就不斷湧出來，讓情緒宣洩。「我的心情很不安，知道有一段不平坦的前路要行，前景如何、該怎樣照顧他，統統是未知數。我從未有相關經驗，但都要面對。」

平靜下細想，丈夫有這個病，陳潔靈倒不是太意外。「我老爺都有肺癌，或者有可能帶點遺傳因素，兩人同是吸煙者，也許生活習慣、工作繁忙等都有關，但不肯定。患上癌症並不由人，每一個人都有此可能性。」

肺癌轉移腦再至肝

張先生同年9月接受了手術，情況不俗，看似復元中，但醫生指他的癌腫瘤有機會轉移腦部。到年尾時，其夫的集中力變差，拿不到東西、綁不到鞋帶，有試過半夜起床後跌倒，看醫生後再進行電腦掃描，證實癌細胞已上腦。「當時要說服他要繼續接受標靶治療，丈夫很擔心癌細胞轉移腦部後，腦細胞受損會變植物人，人變得抑鬱，加上身體免疫力低，期間曾「生蛇」（帶狀疱疹）。」

完成標靶治療後，他的身體狀況大為好轉，更如過往般駕車，生活如常。陳潔靈也是一個盡心盡力的照顧者，頭3個月丈夫仍精神奕奕、行動自如時，他自己一個人看醫生都應付裕如。至腦癌時，就不能了，每次覆診都是由她駕車接送、化療時都會陪伴在側。「我要請人24小時看顧他，常跌倒有危險。我不是一個好叻的照顧者，會想想其他方法如找人替他按摩紓緩、請姑娘看顧他。」

癌症沒有停止伸出魔爪，2009年他的癌細胞轉移至肝，短時間急遽惡化，同年6月溘然而逝，由確診至過世為一年兩個月。「醫生初時都說餘下日子約為9個月。」

醫者仁心｜屋邨出身患中度弱聽更明患者所需 瑪麗仁醫無懼風險為17歲少年捐骨髓

▲ 陳潔靈執子之手14年，留下不少珍貴而甜蜜的回憶。（被訪者提供）

音樂過渡傷心情緒

執子之手14年，喪夫之痛陳潔靈以音樂來排解。「我覺得還好，音樂和工作是一個幾好的能量，唱歌是上佳的治療方法，能抒發情緒，把負能量發洩出來。無論是唱歌、跑步或任何一種運動，還是笑和淚，都是一種很好的宣洩方法，所以不要遏抑在心頭，別以為我硬啃就好，這只是把情緒一直積壓。當時我很快便投入工作中，老實說，是不容易的，要處理失去家人的傷痛，沒有指標是多久，我之後去了修讀佛學，藉以鑽研及理解生死，這都是我的處理方法。」

丈夫過世後3個月，陳潔靈與葉麗儀及Maria Cordero在紅館舉行了《3個女人1個墟》演唱會，在綵排時唱《把悲傷留給自己》及《只怕不再遇上》，她是唱到夭心夭肺淚流滿面。「真係喊到阿媽都唔認得！簡直情緒崩堤，淚水把傷心、鬱結都沖走了一些，心情也好多了。」

▲ 她孜孜不倦在港大修讀佛學，從中鑽研及理解生死。（被訪者提供）

丈夫的遺願

陳潔靈坦言，丈夫抗病期間，抱持的看法沒太大樂觀或過分消極。「病情如賭博一樣，你不知它開甚麼。重點在於心態，他病情差時，我不會絕望；他轉好時，也不要以為可倖免。心底裏我當然希望他可痊癒，但事實知道他的肺癌並非初期，醫生告知我有一個Certain Time，心理上已做了一個準備，我要兩手做準備：一、康復後行這一條路；二、看他健康情況一直向下，也要伴他同行餘下的路。」

被疾病折騰，身心都受磨難，但也不是一面倒是負面。陳潔靈憶記丈夫在確診肺癌之初，認為自己會康復過來，到腦癌時他已存疑，也有點兒不想再醫，覺得辛苦贏了肺癌，怎麼又來了個腦癌。「他一直忙於工作，與他家人的關係並不緊密，因藉患病，彼此感情變得親厚，丈夫的世界觀也改變了，他說：癌症令他失去很多，也得的也不少。希望借自身的經驗，來幫助癌症的同路人。他對我說：如有天離開，可由我為他帶出信息，把他的精神及正面能量傳揚下去。」

【自我增值】陳潔靈樂為年青人作人生導航 好學不倦港大讀碩士圓進修夢

病人與照顧者的挑戰

正因為陪伴過丈夫抗病一段日子，陳潔靈深明病人與照顧者面對的挑戰。「患者的挑戰比較大，在生、病、死之間的旋渦打轉，我難以體會他們面對的恐懼。正如我們都曾有擔心、不知怎去面對將來的日子。」曾為照顧者她也有更深的同理心，明白病人在病榻中會有這麼多掙扎，有那麼多無理要求，因為當事人身處其中，被病魔纏繞的身心痛苦，並非外人可理解到。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

誠然，她提醒照顧者照顧病人之餘也要關顧自己。「患者都會擔心身邊的人，大家身處在多方面的困境，所以要對疾病有粗略了解，不幸成為其中一員，也知道有何渠道理解治療方向。盡管每人走的路也不同，但都要心存希望、冷靜面對。因為在抗病過程中，要作出很多不同的選擇，選擇無分對錯，只是從中找個妥善和適合的一個，無論是治療方向、照顧方法和心理情緒、兩人相處，都是一個雙重的考驗。」

邁步向前往前看

她舉例，治療方面當然是交托予醫生，但在選擇前，患者與照顧者都可出現重重爭拗，用中醫、西醫或化療都可以爭論一番，彼此有共通立場和理解是重要的。「另外，很重要的是尊重病人，很多人出發點一句『我為你好』，這4個字其實好攞命，但病人是否真的覺得好呢？其實很多爭拗是不必要的，過程中的糾纏不清需要磨合，都是抗病中的套餐，需要一一承受，也是一個大學問。」

陳潔靈在丈夫過世後，身體力行積極參與病人分享會及生命教育，在分享會上遇到的照顧者，有些會捉着她的手，似遇到同道中人，她是由衷理解。「我會叫對方加油，但不會說太多，因每人的背景、經歷、選擇和需要各不同，最後抉擇也是各有因由。」她說有些照顧者和患者因病情而悲傷不已、也有勇敢面對的病人、臉上看不到半點患病的痕迹，她除了送上鼓勵外，也會以自身經歷告訴對方：前路會是不平坦的路，心裏充滿鬥爭也會有起落。

枕邊人離開了11年，陳潔靈指沒有刻意去想他是否長存在心，也不會天天記着丈夫是因癌而離去。「他走了已成事實，我要往前看，過往的事情是一種體驗，我出來與人分享有關肺癌照顧者或生死教育，並非我仍在悲痛，只是我與他同行最後階段的日子作出個人分享，不代表其他人也需行相同步伐，過程中大家都在學習。如果現在要我照顧同一個病人，也許會是另一方法。」刻下她已忘記悲傷，依舊努力學習、繼續唱歌，心胸開闊好好生活，像她唱過的兩首歌：也許世事如此，讓昨天歸於昨天。

【最強媽媽】長女患腦癇症曾錯誤處理 鍾麗淇分享急救法盼大眾了解罕見病

▲ 陳潔靈是有心人，除關顧癌症病人，上年更與鄭丹瑞、導演陳恩碩舉行抗疫籌款音樂劇。（經濟日報資料庫）

關於「呼吸希望」計劃

「呼吸希望」是一項肺癌關注計劃，獲阿斯利康與香港肺癌學會（HKLCSG）聯合支持，由2017年成立，目的旨在為肺癌患者提供支援，鼓勵他們積極對抗疾病，為他們送上祝福，重燃呼吸希望。計劃會定期舉辦不同類型的公眾及肺癌患者活動，以支持肺癌患者及照顧者，並提高公眾對肺癌的了解和關注。

陳潔靈最近為「呼吸希望集氣同遊」濾鏡挑戰活動拍攝了一輯短片，在疫情下為肺癌患者及照顧者打氣，並鼓勵大眾參與活動藉此籌款。短片將在3月播放，可留意以下「呼吸希望」教育網站。

記者：周美好

同場加映：