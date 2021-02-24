【財政預算案2021】政府將推15幅地皮涉6000伙　研九龍東5幅商業地改劃為住宅用途

▲ 陳茂波指，因應最新的經濟情況和市場反應，正研究把東九龍區五幅商業用地改劃作住宅用途，如證實可行，政府計劃在今年啓動法定城規程序改劃用途，初步估計共可提供約五千八百個私人房屋單位。

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，陳茂波明言今次要「睇餸食飯」。據了解，財政預算案無全民派錢，中產和基層齊齊要「減糖」，受新冠肺炎疫情重創的失業打工仔，可以申請政府新推出的失業貸款計劃，暫時紓緩、頂住。政府財赤預計高達約3,000億元。

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陳茂波提到，2021/2022度賣地計劃共有十五幅住宅用地及三幅商業用地，預計分別可供興建約六千個住宅單位及提供約四十八萬平方米商業樓面面積。賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約一萬六千五百個單位。發展局局長將於稍後公布下一年度賣地計劃詳情。

陳茂波指，因應最新的經濟情況和市場反應，正研究把東九龍區五幅商業用地改劃作住宅用途，如證實可行，政府計劃在今年啓動法定城規程序改劃用途，初步估計共可提供約五千八百個私人房屋單位。

陳茂波表示，過去數年，政府覓得二百一十幅具房屋發展潛力用地，當中七成已完成或已開展改劃。預計未來十年約四成新增的公營房屋來自經改劃的用地。

另外，政府覓得於未來十年興建三十一萬六千個公營房屋單位的土地，預計5年內公營房屋總建屋量共約十萬一千四百個單位，當中包括超過七萬個公共租住房屋及「綠表置居計劃」單位，以及超過三萬個其他資助出售單位。私營房屋方面，估計二零二一年起計的五年內，私人住宅單位每年平均落成量超過一萬八千個，較過去五年的平均數增加約百分之五。

陳茂波續指，政府已覓得可在二零二三年底前提供約一萬四千個過渡性房屋單位的土地，已有超過一千一百個單位入伙，涉及約九千八百個單位的項目已啓動。五十億元的資助計劃已批出超過二十六億元的項目，政府今年會再注資三十三億元。政府正向「關愛基金」申請資助，推行先導計劃，讓非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館作過渡性房屋單位。

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責任編輯：TOPick港聞組