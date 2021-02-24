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【財政預算案2021】加強培育創科人才　政府撥20億元推「學人計劃」冀吸人才來港

社會 12:11 2021/02/24

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熱門 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 烹飪教煮

（曾耀輝攝）

新一份財政預算案2021今日（24日）公布，財政司司長陳茂波表示，政府會加強培育創科人才，宣布將資助本地大學理工科學生參與創科行業短期實習的計劃恆常化。

陳茂波指，去年預留4000萬元，以先導形式資助本地大學理工科學生參與創科行業短期實習，共有超過1600位同學和逾1000間公司參加。8成實習生表示畢業後會考慮投身創科工作，由於反應熱烈，因此將計劃恆常化。

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政府又計劃撥款2億多元把「中學IT創新實驗室」計劃推展至小學，未來三個學年向每所資助小學提供最高40萬元，推動「奇趣IT識多啲」計劃，通過課外活動加強學生對資訊科技的興趣、認識及應用，為融入知識型經濟和數碼社會發展作好準備。政府資訊科技總監辦公室會設立一站式支援中心，向小學提供協助。

此外，政府今年上半年將推出「傑出創科學人計劃」，支持大學吸引國際知名創科學者和團隊來港，參與創科教研活動。計劃將動用約20億元，由政府、大學及香港賽馬會慈善基金共同承擔。

想知最新一份財政預算案的內容，即看：【下一頁】

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責任編輯：蘇文軒

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