【財政預算案2021】20億「學人計劃」冀吸引百名創科學者來港　每人每年可獲100萬薪金津貼4名隨行研究員同獲資助

▲ 財政預算案宣布「傑出創科學人計劃」將於今年上半年推出，每名學者及其研究團隊均可獲政府資助。（資料圖片）

政府在大學界別加強培育創科人才，財政司司長陳茂波今日（24日）在財政預算案宣布，今年上半年將推出為期5年、涉及20億元的「傑出創科學人計劃」，以支持大學吸引國際知名創科學者和團隊來港，參與創科教研活動。另宣布資助本地大學理工科學生參與創科行業的短期實習計劃恆常化。

政府消息人士表示，學人計劃約10億元款項料來自政府撥款，獲選的100名創科學者及最多400名研究員的薪金均可獲政府資助，合共500名學者及研究員可獲資助，餘款由大學及馬會慈善基金共同承擔。

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消息人士說，學者及研究員的各佔約5億元的薪金資助，分別由教育局及創科局提供。政府擬按每名學者薪金的一半提供資助，每人每年最多獲100萬元資助，餘款由大學支付。

至於其領導的研究團隊，每名學者領導的最多4名研究員薪金，在首3年亦可獲資助，金額按「研究人才庫」的其學歷水平而定，學士、碩士及博士學歷的研究員，每人每月分別可獲1.8萬元、2.1萬元及3.2萬元資助，其後2年的研究員薪金則由大學支付或尋求外界資助。如學者需設立實驗室，大學及馬會亦會提供支援。

消息人士續指，政府料於今年首季敲定詳情，並會盡快公布，各資助大學最快可於今年6月遞交申請，不設提名人數上限，政府將成立評審委員會，以「擇優而取」原則甄選。

此外，陳茂波亦宣布資助本地大學理工科學生參與創科行業的短期實習計劃恆常化，他提及去年預留4,000萬元推出的先導計劃，共有超過1,600位學生和逾1,000間公司參加，8成實習生表示畢業後會考慮投身創科工作。由於反應熱烈，宣布將計劃恆常化。

消息指，先導計劃逾1,000間公司之中，逾7成為中小企，形容疫情之下的反應亦不俗，故預料措施恆常化後反應會更佳。

政府又計劃撥款2億多元把「中學IT創新實驗室」計劃推展至小學，未來3個學年向每所資助小學提供最高40萬元，推動「奇趣IT識多啲」計劃，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅、蘇文軒