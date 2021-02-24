【財政預算案2021】擴大「政府綠色債券計劃」規模實現2050年碳中和目標　再發行約1,755億元綠色債券

▲ 財政司司長陳茂波。(經濟日報資料圖片)

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案。他表示，因應在2050年之前實現碳中和的目標，會繼續推動綠色和可持續金融的發展，鼓勵機構作相關投融資及認證，並吸引全球頂尖機構和人才來港提供相關服務；會與金融業界和相關持份者，攜手推展綠色和可持續金融跨機構督導小組去年底公布的策略計劃，善用香港作為國際金融中心的角色，促使資金推動區內的可持續項目，提升香港作為區內綠色和可持續金融樞紐的地位。

他又指，上月成功發售第二批總值25億美元的政府綠色債券，當中的30年期債券更是特區政府迄今發行年期最長的債券，也是亞洲至今年期最長的政府類別美元計價債券。計劃定期發行綠債，並會擴大「政府綠色債券計劃」的規模，建議將借款上限提升1倍至2000億元，可於未來5年因應市場情況，再發行合共約1,755億元等值的綠色債券，可有更大的空間嘗試擴大綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道，進一步豐富香港綠色金融的生態，亦計劃發行綠色零售債券，讓市民參與。

政府先前推出的「債券資助先導計劃」和「綠色債券資助計劃」將於今年中屆滿。陳茂波指會整合兩個計劃為「綠色和可持續金融資助計劃」，資助合資格的債券發行人和借款人的發債支出及外部評審服務。計劃為期三年，金管局稍後會公布詳情。

更多財政預算案2021的資訊，即看：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴