【有政戲ONLINE】  財政巨赤下派糖800億元　財爺不算孤寒

▲ （程志遠攝）

政府財赤高達2500億，但財爺陳茂波這份預算案不算孤寒，俗稱派糖的一次過舒困措施，仍高逾800億元，雖然不全民派現金1萬元，但派電子消費劵5千元，亦有精準協助失業人士的貸款。

去年的預算案被形容為最豪氣惠民，相當大手筆，一次性紓困措施高1,220億元，屬歷史新高，但不要忘記，去年的政府庫房水滿，財政儲備高約1.1萬億元，但如今庫房水緊，財政儲備一年間降至8千幾億元，財赤巨大；但今次派糖措施只是減了420億元，削了三成幾，比原先預料為好。

相對各建制政黨的開價，財爺這份預算案，都算回應了他們主要的要求，其中，在疫情打擊下，不少打工仔苦苦掙扎，甚至失業，跨黨派都要求預算案推出失業援助，結果是失業貸款；建制政黨並無要求全民派現金，但有提及派消費劵，財爺就採納了。

現金和消費劵的分別，是消費劵可以「一石二鳥」，不單緩解市民之急，更可有助受疫情重創的零售、飲食等業界。

疫情持續一年多，不少行業和市民備受打擊，大家都盼望這份預算案能舒解民困，協助香港經濟盡快復甦、走出困境，且看市民是否收貨了。

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