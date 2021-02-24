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【財政預算案2021】當局將發行不少於240億元銀色債券和150億元iBond　合資格認購銀色債券年齡由65歲降至60歲

社會 12:09 2021/02/24

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當局將發行不少於240億元銀色債券和150億元iBond，合資格認購銀色債券年齡由65歲降至60歲。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，陳茂波明言今次要「睇餸食飯」，當局計劃在本年度繼續發行不少於240億元的銀色債券和不少於150億元的通脹掛鈎債券（iBond），政府債券計劃的借款上限將由2,000億元提升至3,000億元。

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陳茂波指，鑑於環球低息環境將會維持一段相當長的時間，不少市民特別是長者追求穩定而可靠的投資回報，將計劃在本年度繼續發行不少於240億元的銀色債券和不少於150億元的iBond，並建議將政府債券計劃的借款上限由2,000億元提升至3,000億元，以便有足夠空間發債，達致持續發展債券市場的目標。此外，亦會將合資格認購銀色債券的年齡由65歲降至60歲。

本港債券市場持續增長，債券發行總額在除日本以外亞洲地區排行第三，陳茂波稱將領導一個策略小組，成員包括財庫局、金管局、證監會、保監局，以及香港交易及結算所有限公司（港交所），為促進香港債券市場的多元化發展建立路線圖，強化債券市場的功能。

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另外，為提升本地債務工具中央結算系統（CMU系統）的效率和容量，當局會引入新功能，應付「債券通」北向交易下與日俱增的市場需求，同時支持將來開通南向交易，為內地投資者提供風險可控的渠道參與本地及海外債券市場，長遠會將CMU系統發展成亞洲以至國際主要的中央證券託管平台。

陳茂波續指，為落實「債券通」的南向交易將更便利內地投資者作多元化資產配置，並為香港金融業帶來龐大機遇。，金管局與人民銀行已成立工作小組推動「債券通」南向交易，將爭取在年內開通。

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記者：陳麗娜

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