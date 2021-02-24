【財政預算案2021】環境局下月公布本港首份電動車普及化路線圖　2035年前停止新登記燃油私家車

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，指環境局將在下月公布本港首份電動車普及化路線圖，闡述使用電動車及其所需配套的長遠政策目標及計劃，主要措施包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡並推動其市場化、培訓電動車技術及維修人才，以及制訂電動車退役電池生產者責任計劃等。政府亦會採用更多電動車，以起示範牽頭作用。

陳茂波說，政府一直推廣以電動車取代傳統燃油私家車，去年每8輛新私家車即有一輛為電動車。電動車數量過去10年由184輛增至超過1.85萬輛，其中電動私家車佔全港私家車數目2.7%。政府推出「一換一」計劃，為購買新電動私家車並銷毀合條件舊車的車主，提供最高25萬元的首次登記稅寬減。計劃已惠及9成首次登記的電動私家車。一般電動私家車的寬免額為9.75萬元。

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政府去年10月推出20億元的「EV屋苑充電易資助計劃」，預計可於3年內為約6萬個現有私人住宅停車場車位安裝電動車充電基礎設施。計劃至今收到的申請涉及超過5萬個停車位。

政府去年增撥八億元並擴大「新能源運輸基金」的資助範圍，涵蓋更多電動商用車種。截至去年底，基金已批出1.54億元，資助近200個適用於電動商用車、混合動力商用車及傳統巴士或渡輪的項目。政府亦預留8000萬元，資助綠色專線小巴營運者，從2023年開始試驗電動公共小型巴士。同時又預留3.5億元，資助營辦商從2023年開始在維多利亞港內航線測試電動渡輪。

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責任編輯：蘇文軒