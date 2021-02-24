【財政預算案2021】政府擬重建香港國際機場空郵中心 　料最早2027年底前啓用

▲ 政府將於本年度內向立法會申請撥款，重建位於香港國際機場的空郵中心。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，他表示，政府將於本年度內向立法會申請撥款，重建位於香港國際機場的空郵中心，期望最早於2027年底前啓用，會繼續與機管局和其他郵政當局合作，更好利用空郵中心的轉運力，配合大灣區郵政業的長遠發展。

陳茂波指，香港國際機場是連接世界和大灣區的「雙門戶」，隨着大灣區的外貿進一步增長，尤其是電子商貿蓬勃發展，加上消費者需求愈趨個性化，廠商訂單既小量、付運時間又急趕，區內對航空貨運的服務需求將會日益殷切。香港國際機場去年處理了450萬公噸貨物及郵件，相比疫情前只錄得7%跌幅。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

機管局正積極推動多式聯運，讓內地出口貨物無縫通過香港國際機場轉運世界各地，反向亦然。隨着現有的速遞貨運站擴建、新的高端物流中心及機場三跑道系統將會先後啓用，香港國際機場每年的貨運處理能力預計將由七百四十萬公噸增加至2024年的約900萬公噸。加上空側海空聯運貨運碼頭投入運作，香港作為大灣區空運中心的地位將更加鞏固。

香港國際機場處理高價值溫控空運貨物的能力備受國際認可。此外，政府會與機管局積極研究便利本港轉運的措施，保持我們作為國際航空貨運樞紐的競爭力。疫情過後，我們有信心香港國際機場會再度成為全球最繁忙的貨運機場。

更多財政預算案2021的資訊，即看：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙