【爭產風暴】不忿擁億元豪宅老公隱瞞買樓寫奶奶名　港媽憂夫欲離婚不用分身家

▲ 一名港媽揭發老公瞞著她買樓贈奶奶，擔心老公欲離婚不用分身家。

有錢人的想法，小市民未必明白。一名有錢港媽在網上討論區發文大呻，其老公坐擁億元豪宅，最近隱瞞她再買樓寫上奶奶的名字，令港媽擔心一旦兩人離婚會掀起爭產風波，本身港媽和奶奶名下已各有2層樓，老公曾承諾再買樓會寫她名下，不明白為何老公隱瞞自己改變主意。

該名有錢港媽在討論區「親子王國」以「老公瞞住自己買樓」為題發文，稱自己與同老公結婚6年，育有一名5歲兒子，現正做全職媽媽。一家人本身富有，老公坐擁過億元豪宅，港媽和奶奶名下各自都有2層樓。

不過，港媽最近因奶奶不小心爆響口，而揭發老公隱瞞她再買樓，寫上奶奶的名字。她向老公質問時，老公還謊稱「只係睇下」，但她查看老公電話時發現，老公已和地產經紀討論交收期等細節。

她質疑老公並非為避稅，疑似計劃離婚時可以不用分身家，還表示老公之前曾答應她，再買樓會寫她的名字。

佢寫自己名我都冇咁嬲，佢寫奶奶名即係已經諗埋將來離婚，可以唔洗分，呢樣先係嬲嘅原因。

網民抽水「王浩信買樓贈母」事件

港媽其後並補充已詢問律師，「佢話冇諗住離婚冇咩可以做」，故向網民尋求意見。對於有網民質疑她貪錢，她否認並解釋老公曾因做錯事，兩夫妻一度鬧離婚，她提出過「可以唔分佢一蚊財產」，但最後是老公不願離婚。

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責任編輯︰王明芳