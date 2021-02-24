【商場優惠】朗豪坊POP UP eSTORE推即買即用75折餐飲優惠券 買滿$400額外送$50指定現金券
休閒消費 12:30 2021/02/24
旺角朗豪坊POP UP eSTORE自開業以來反應熱烈，所以由2月中開始，商場逐步將餐飲類別現金券電子化，推出近20間高達75折的即買即用餐飲電子現金券。
顧客可預先選定心水餐廳，或是入座點餐前，透過eSTORE購買電子現金券並在手機即時領取，直接於結帳時使用。
這次發售的電子現金券有3大必買特色，包括適用於堂食及外賣自取、可與商戶優惠同時使用，以及無上限使用數量。
而朗豪坊更於即日起推出限時新春優惠，只須在eSTORE單次消費餐飲電子現金券滿$400，即額外送指定$50餐飲電子現金券。
eSTORE餐飲電子現金券包括：
- Bistro Bloom & THE SKY BAR：75折
- CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA KITCHEN：75折
- euro go go：75折
- Kim's Spoon Eatery：75折
- LAB10 with juice lab：75折
- NeNe Chicken：75折
- Passion by Gérard Dubois：75折
- Pepper Lunch Express：85折
- Tamago-EN：75折
- 丸十寿司 日本食堂：75折
- 川莊：75折
- 日牛涮涮鍋專門店：75折
- 火車頭越南餐室：75折
- 加東：75折
- 勝面：75折
- 道頓堀御好燒專門店：75折
- 滿記甜品：75折
優惠網址︰http://estore.langhamplace.com.hk
記者︰黃依情