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【商場優惠】朗豪坊POP UP eSTORE推即買即用75折餐飲優惠券　買滿$400額外送$50指定現金券

休閒消費 12:30 2021/02/24

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熱門 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 烹飪教煮

朗豪坊POP UP eSTORE推即買即用餐飲電子現金券，用手機即買即取。（商場提供）

旺角朗豪坊POP UP eSTORE自開業以來反應熱烈，所以由2月中開始，商場逐步將餐飲類別現金券電子化，推出近20間高達75折的即買即用餐飲電子現金券。

朗豪坊POP UP eSTORE出近20間高達75折的即買即用餐飲電子現金券。（商場提供）

顧客可預先選定心水餐廳，或是入座點餐前，透過eSTORE購買電子現金券並在手機即時領取，直接於結帳時使用。

這次發售的電子現金券有3大必買特色，包括適用於堂食及外賣自取、可與商戶優惠同時使用，以及無上限使用數量。

eSTORE消費餐飲電子現金券滿$400，額外送$50指定現金券。（商場提供）

而朗豪坊更於即日起推出限時新春優惠，只須在eSTORE單次消費餐飲電子現金券滿$400，即額外送指定$50餐飲電子現金券。

eSTORE餐飲電子現金券包括：

  • Bistro Bloom & THE SKY BAR：75折
  • CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA KITCHEN：75折
  • euro go go：75折
  • Kim's Spoon Eatery：75折
  • LAB10 with juice lab：75折
  • NeNe Chicken：75折
  • Passion by Gérard Dubois：75折
  • Pepper Lunch Express：85折
  • Tamago-EN：75折
  • 丸十寿司 日本食堂：75折
  • 川莊：75折
  • 日牛涮涮鍋專門店：75折
  • 火車頭越南餐室：75折
  • 加東：75折
  • 勝面：75折
  • 道頓堀御好燒專門店：75折
  • 滿記甜品：75折

Tamago-E：75折（餐廳提供）

優惠網址︰http://estore.langhamplace.com.hk

記者︰黃依情

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