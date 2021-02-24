【商場優惠】朗豪坊POP UP eSTORE推即買即用75折餐飲優惠券　買滿$400額外送$50指定現金券

▲ 朗豪坊POP UP eSTORE推即買即用餐飲電子現金券，用手機即買即取。（商場提供）

旺角朗豪坊POP UP eSTORE自開業以來反應熱烈，所以由2月中開始，商場逐步將餐飲類別現金券電子化，推出近20間高達75折的即買即用餐飲電子現金券。

▲ 朗豪坊POP UP eSTORE出近20間高達75折的即買即用餐飲電子現金券。（商場提供）

顧客可預先選定心水餐廳，或是入座點餐前，透過eSTORE購買電子現金券並在手機即時領取，直接於結帳時使用。

這次發售的電子現金券有3大必買特色，包括適用於堂食及外賣自取、可與商戶優惠同時使用，以及無上限使用數量。

▲ eSTORE消費餐飲電子現金券滿$400，額外送$50指定現金券。（商場提供）

而朗豪坊更於即日起推出限時新春優惠，只須在eSTORE單次消費餐飲電子現金券滿$400，即額外送指定$50餐飲電子現金券。

eSTORE餐飲電子現金券包括：

Bistro Bloom & THE SKY BAR：75折

CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA KITCHEN：75折

euro go go：75折

Kim's Spoon Eatery：75折

LAB10 with juice lab：75折

NeNe Chicken：75折

Passion by Gérard Dubois：75折

Pepper Lunch Express：85折

Tamago-EN：75折

丸十寿司 日本食堂：75折

川莊：75折

日牛涮涮鍋專門店：75折

火車頭越南餐室：75折

加東：75折

勝面：75折

道頓堀御好燒專門店：75折

滿記甜品：75折

▲ Tamago-E：75折（餐廳提供）

優惠網址︰http://estore.langhamplace.com.hk

記者︰黃依情