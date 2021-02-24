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【虐兒酷刑】狠父不滿2歲女兒弄髒尿片滾水浴懲罰　女童嚴重燙傷劇痛延醫5日亡

親子 13:24 2021/02/24

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澳洲一名狠父因不滿2歲女兒弄髒尿片，施以滾水浴懲罰，女童延醫5日後傷重不治。

虐兒事件一宗也嫌多，更可悲的是施虐者竟是孩子的至親。澳洲一名狠父因不滿2歲女兒弄髒尿片，施以滾水浴懲罰，令她嚴重燙傷，卻未有將她送往醫院治療。女童忍受劇痛延醫5日後傷重不治，近日其父母分別被判入獄11年及9年半。

滾水浴致3級燒傷

據英國《每日郵報》報道，事發於2017年5月20日在澳洲昆士蘭省布里斯班北部，當日2歲女童Maddilyn-Rose Stokes因弄髒了尿片，而慘遭33歲爸爸Shane David Stokes嚴懲，她被丟入滾水浴內，背部及雙腳燙傷，其後證實屬3級嚴重燒傷。

Maddilyn的爸爸及26歲媽媽Nicole Betty Moore沒有送女兒求醫，因為案發前，當地兒童安全部門已發現夫妻照顧不當，以致女兒嚴重營養不良，他們擔心燙傷事件會被當局再次追究，因此決定隱瞞事件。

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忍受劇痛5日不治

年幼的Maddilyn飽受燙傷痛楚，夫妻拒絕求醫，只在網上研究處理燙傷的方法，並用蘆薈啫喱和繃帶自行為女兒敷治。直至事發後5日，夫妻才報警求助。救護人員於2017年5月25日接報到場後，發現屋內散佈染血的繃帶、紙巾和床墊，當時Maddilyn已昏迷，並在送院後死亡。

檢控官Sarah Farnden在法庭上指出，Maddilyn受傷後處於痛苦中，痛楚得無法走路︰

她出現脫水情況，變得很虛弱，而且精神錯亂，最終心臟驟停並失去知覺。

如果夫妻及時將她送院治療，她很大機會有救。

死前被餵抗抑鬱藥

此外，血液分析報告顯示，Maddilyn死前曾被餵食本來處方予其父的抗抑鬱藥，懷疑夫妻為了令女兒平靜下來而向她餵藥。

Shane和Nicole承認虐兒、誤殺，以及延誤將女兒送院醫治等罪行，上周在法院判刑。Shane被判監11年，Nicole則入獄9年6個月，二人都不得申請假釋。

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責任編輯：王明芳

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