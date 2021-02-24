【財政預算案2021】政府預留5億元優化部分郊野公園設施　3億元提升足球場設施

▲ 政府會預留3.18億元推行「提升足球場設施5年計劃」。（程志遠攝）

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，政府會預留5億元優化部分郊野公園設施，例如增加觀景台、樹頂歷奇和升級露營地點等康樂元素；改善洗手間設施、燒烤及野餐地點，以及修葺戰時遺跡作開放式博物館，豐富訪客體驗，增加郊遊樂趣。

新設施會盡量符合低碳及綠色的原則，設計融入自然，亦顧及不同年齡層及傷健人士的需要。預計新設施將於未來兩三年開始陸續落成供市民享用。政府亦已預留5,500萬元，讓旅遊事務署聯同漁農自然護理署在未來5年，就郊野公園內十條熱門及具旅遊潛力的行山徑推行第二期改善計劃，提升市民及旅客的消閒體驗。

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陳茂波又提到，政府自2019年開始推展5年計劃，改造康文署轄下170多個公共遊樂空間，提供更有趣、更富創意和挑戰性的兒童遊樂設施。為照顧市民對健身設施的不同需求，康文署新建或翻新公園時，例如快將落成的北區一鳴路公園及屯門蝴蝶灣公園，會因應需要安裝更多新穎的戶外健身設施。

他指，足球運動一直深受市民歡迎，攻府將於2023年落成的啟德體育園其中兩個主要場館可供舉辦國際及本地足球賽事，「體育及康樂設施五年計劃」亦會加建或改建12個足球場，包括元朗大球場的重建工程。

政府會預留3.18億元推行「提升足球場設施5年計劃」，大幅增加符合國際標準的五人足球場、研究把現有場地擴建為標準11人草地足球場，以及加快更新人造草地，涉及康文署轄下超過70個場地。日後相關體育總會及其屬會、地區足球組織、學校及其他團體會有更多標準場地舉辦足球訓練及比賽，鼓勵市民，尤其是青少年恆常參與足球運動和發掘潛能，促進本地足球的長遠發展。

政府過去預留共65億元優化海濱，3年多來已完成6公里的海濱長廊供市民享用。現時長達20多公里的維港海濱長廊是消閒玩樂的好去處。政府會爭取立法會撥款，動工興建東區走廊下的行人板道和西營盤東邊街北海濱公園兩項重點工程；亦會繼續採用「先駁通、再優化」的策略，盡早開放海濱用地。

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責任編輯：陳子謙