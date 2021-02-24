【財政預算案2021】陳茂波料下年度財政赤字1016億元　預計未來4年均會錄得赤字

▲ 財政司司長陳茂波。（陳國峰攝）

新一份財政預算案今日（24日）公布，財政司司長陳茂波指出，過去一年，港府為應對疫情和紓困而大幅增加開支，兩年間財政儲備從相等於23個月政府開支的水平，顯著下降至13個月。

陳茂波預期下一財政年度雖然收入有所改善，但由於推出逆周期財政措施，加上經常開支持續上升，財政赤字為1016億元，相等於本地生產總值百分之三點六。換言之，香港經過15年來錄得盈餘之後，將會連年出現赤字。經營帳目在中期財政預測期間五年均會錄得赤字，2021/22年度的經營赤字超過1400億元，主要是逆周期措施所致。其餘4年的經營赤字則介乎224億至407億元。綜合帳目預計亦會連續4年錄得赤字。

他指出，赤字的主要成因是政府開支增長較收入增長快，當中尤以經常開支為甚。政府的經常開支由1997/98年度約1500億元增加至2020/21年度約4700億元，增幅超過2倍。近年政府開支顯著增加，固然有助提升服務及投資未來，政府開支必須進入整固期，而長遠財政承擔亦必須與收入增長相適應。

為善用財政儲備爭取更佳回報，以應付未來需要，政府在2016年設立未來基金，進行較長期的投資，為期10年。未來基金的投資收益是公共財政資源的一部分，至今已累積接近1000億元。政府一直有披露未來基金的回報率，但按照現金記帳方式，這些尚未回撥的投資收益仍未反映在政府帳目中。政府會從2021/22年度起，陸續在經營帳目中反映未來基金累計的投資收益，首年回撥250億元。

此外，今年的財政預算也包括了2021/22年度從房屋儲備金回撥的230億元，以及擴大「政府綠色債券計劃」所得的每年約350億元。發行綠色債券所得，會為基本工程儲備基金下的綠色項目提供資金，但不會用於經營開支，無損公共財政紀律。他指出，發債最終必須償還本金及利息，並不能充實實質的財政資源；增發綠色債券融資符合要求的項目，確實可以紓緩政府以現有資源，承付資本性支出的財政壓力，在目前低息環境中是合理恰當的做法，同時也有利於香港債券市場的發展。

他指出，回撥未來基金投資收益和房屋儲備金，以及增發綠色債券，令政府即使面對未來數年的赤字預算，財政儲備仍可維持在相對穩健的水平，增強外界對香港財政實力的信心，有利於維持金融穩定。然而，長遠而言，要維持穩健的公共財政，關鍵始終在於量入為出，確保開支增長與經濟增長率相適應。面對財赤的挑戰，既要節流也須開源。

他續指，過去一年香港經濟受疫情打擊，社會各界普遍受到不同程度的影響，其中尤以基層為甚。為了保障民生，維持信心，即使面對財赤，仍然決定不削減影響民生的開支，尤其是用於教育、社會福利和衞生這三個政策範疇的資源。在2021/22年度，這三個政策範疇的經常開支預算合共3023億元，佔政府總經常開支預算百分之五十八，相對2017/18年度的2082億元，增加百分之四十五。

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記者：郭詩詩