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【殘忍禮物】老公花1.6萬元送妻血腥情人節　一家三口獵殺長頸鹿挖心臟炫耀

親子 13:31 2021/02/24

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外國一名丈夫安排狩獵活動，讓妻狩獵一隻17歲長頸鹿，並挖出長頸鹿的心臟。

動物權益愈來愈受到關注，當很多人著力保護大自然，讓人類與動物和平共處之時，外國有一家人三口竟然去殘忍獵殺長頸鹿。丈夫特意花錢為妻子安排狩獵活動，讓妻子狩獵一隻17歲野生長頸鹿，更當場挖出長頸鹿的心臟，並將影片上傳網絡炫耀。

情人節禮物是獵殺長頸鹿

據英國《都市報》報道，32歲的Merelize Van Der Merwe日前在facebook分享了她收到丈夫所送的情人節禮物，竟然是一場獵殺長頸鹿活動，妻子更開心地展示血淋淋的長頸鹿心臟，而女兒亦有隨行，一家三口在被殺的長頸鹿前「打卡」。

Merelize在南非經營柚子園，她一直熱愛野生動物狩獵，不時一家人並帶同寵物犬去打獵如羚羊、野鹿、巨蛇、斑馬等野生動物。今年情人節，其丈夫Gerhardt Nell花了約1,500英鎊（約16,400港元）讓她在南非大草原進行「獎盃狩獵」（Trophy hunting）。

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挖出長頸鹿心臟炫耀

Merelize很滿意此份禮物，她表示至2016年一直尋找「優秀」長頸鹿為獵殺對象，表示看過60多隻長頸鹿的相片也不合心水。她在狩獵日當天殺了一隻年約17歲的老年長頸鹿，更拍片殘忍挖出長頸鹿心臟，一手拿著血淋淋的心臟，一手用刀去剖開。她炫耀︰

長頸鹿愈老，斑紋愈黑，牠是南非指標性的動物。你有想過牠的心臟居然這麼大嗎？這是我的情人節大禮！

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遭抨擊仍力撐

很多網民及關注動物權益人士斥責Merelize，她沒有反省，更反駁狩獵的行為是正確，說打獵有助維護生態，表示這隻長頸鹿年老壽命將盡，而牠一死，就會有新的雄性長頸鹿代替牠來繁衍後代。此外，她表示此行「獎盃狩獵」為11人提供工作機會，而長頸鹿的肉可分給當地居民。

動保人士及網民不接受她的歪理解釋，繼續留言抨擊她，斥責她這樣的人為狩獵只會令商人牟利，更密集頻繁地舉行打獵活動，破壞生態平衡。

事件引起廣泛討論，愛打獵的丈夫Gerhardt力撐妻子，表示看見太太的笑容便感到很溫暖，他更在faceboook上載他們跟女兒一家三口在已死長頸鹿前所拍的照片。而妻子感謝丈夫送她「浪漫」禮物及一直支持她打獵的熱情。

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責任編輯︰王明芳

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