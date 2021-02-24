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【財政預算案2021】政府未來數年新增近9000個安老宿位　向「奬券基金」注資11億元

社會 12:49 2021/02/24

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財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案。（陳國峰攝）

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，政府將於今年提供額外1,500個資助長者家居照顧服務的名額，涉及的全年開支約1.5億元。政府亦正在推展66個新項目，於未來數年新增約8,800個安老宿位及約2,800百個資助長者日間護理服務名額。

陳茂波指，政府近年大幅增加投放在康復服務的資源，其中到校學前康復服務的名額已於本學年增加1,000個至8,000個，預計名額會在2022／23學年增加至1萬個。勞工處去年推出「多元種族就業計劃」，通過非政府機構以個案管理方式，向少數族裔求職人士提供一站式就業服務。預計首兩年會有超過500名少數族裔求職人士參與。

消息指，該8,800個安老宿位及約2,800百個資助長者日間護理服務名額是將在未來5至8年可以落成的項目，散布在全港各區，當局曾在不同場合提過不同項目，現在是提供一個整合數字。當局未有整體預算數字，但將來每個項目提交工務小組時會有預算金額。

消息又指，當局早前提到到校學前康復服務會分3個學年增加3,000個名額，預算3億600萬元。而多元種族就業計劃則是一個3年試點計劃，由去年11月推出至1月底，已有186人參加，當局料每年向非政府機構支付500萬元服務費，倘成效滿意當局會積極考慮恆常化。

另外，陳茂波指，「奬券基金」受疫情影響收入大減，會向「奬券基金」注資11億元，確保急需的社福服務處所發展項目（特別是較大型的安老和康復服務設施）可以如期設立，讓相關發展項目的可行性研究及詳細設計不受影響。據悉，基金現時結餘有211億元，但當中97億元已經撥出不同項目，由於部分項目的前期研究亦需用錢，希望今次注資能夠有少許幫助。

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記者：陳子謙、徐紹軒

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