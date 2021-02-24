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【財政預算案2021】陳茂波指政府要增加收入　公布將股票印花稅上調至0.13%　

社會 13:07 2021/02/24

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財政司司長陳茂波於財政預算案中正式公布，政府為增加收入，將提高股票印花稅，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，陳茂波明言今次要「睇餸食飯」。陳茂波指香港經濟預料今年恢復正增長，但復蘇進程將視乎疫情發展。跨境人流和旅遊活動復元需時，經濟在上半年仍會面對較大挑戰。考慮到內外最新形勢，以及財政措施的提振作用，預測今年經濟實質增長介乎百分之3.5至5.5。

5幅圖看清新一份財政預算案「派糖」重點：

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陳茂波表示，股票印花稅面臨上調。財政司司長陳茂波於財政預算案中正式公布，政府為增加收入，將提高股票印花稅，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。

陳茂波稱，受當前經濟環境及疫情影響，企業和市民普遍仍面對相當的財政壓力，目前不適宜調整作為政府主要收入來源的利得稅及薪俸稅稅率。不過，政府會持續審視，在適當時作出調整。

想知最新一份財政預算案的內容，即看：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組

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