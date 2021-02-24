【財政預算案2021】政府將落實公務員編制零增長　目標下年度經常開支撥款減少1%

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財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，他指，今年的預算案繼續推出一系列措施，支援市民及企業。過去一年香港經濟受疫情打擊，社會各界普遍受到不同程度的影響，其中尤以基層為甚。為了保障民生，維持信心，即使面對財赤，仍然決定不削減影響民生的開支，尤其是用於教育、社會福利和衞生3個政策範疇的資源。在2021／22年度，3個政策範疇的經常開支預算合共3,023億元，佔政府總經常開支預算58%，相對2017／18年度的2082億元，增加45%。

政府會從自身做起，通過節流加強公共財政紀律。2021／22年度，政府將落實公務員編制零增長。此外，政府會實施節流計劃，在不影響民生開支的前提下，所有政策局及部門須壓縮本身的開支，目標是在2022／23年度把經常開支撥款減少1%，預計可節省約39億元。

他指，1%的經常開支節流指標看似不高，但由於與薪酬相關的開支佔政府部門經常開支約6成，壓縮的空間很有限，所以節省主要來自餘下的4成，包括一般開支及資助金等主要類別。所有部門均要認真檢視、調整優次和提高效率，積少成多才能達標，而又不影響日常運作及公共服務。

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責任編輯：陳子謙