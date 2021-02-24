【財政預算案2021】失業人士受惠措施一文看清　涉增設有時限職位、政府擔保貸款計劃

▲ 失業人士受惠一文看清，涉增有時限職位、失業人士貸款計劃。（資料圖片）

本港失業率升至7%，為近17年以來高位，失業人數增至逾25萬人。財政司司長陳茂波今日（24日）在新一份《財政預算案》宣布，將推出多項針對失業人士的措施，包括「特別‧愛增值」計劃、失業人士貸款計劃及設立有時限職位。

增設失業擔保貸款計劃

政府推失業擔保貸款計劃，上限8萬元攤分5年償還固定利息1厘，消息指最快今年第二季內推出。當局為使失業人士多一個財政選項，將由政府提供擔保貸款，申請人的貸款額上限為在職期間平均每月收入的六倍。詳情即看：【下一頁】

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為2萬名再培訓局學員提供培訓、津貼

政府將會邀請再培訓局於7月推出「特別‧愛增值」第4期計劃，為期半年至今年底，為受經濟影響的2萬名學員提供培訓和津貼。再培訓局亦會繼續擴闊該計劃的課程選擇，並提供更多網上課程，讓學員在疫情期間遙距學習。

政府計劃擴闊「持續進修基金」範疇，納入網上課程，以配合科技發展及進修模式的轉變，為市民提供更多元化的進修途徑，同時確保有效監管課程及教學質素。政府會就此諮詢業界，計劃於今年9月的新學期開始實施。

據悉，第4期「特別‧愛增值」計劃的資格和名額與第3期相若，是次改動不涉及新撥款，再培訓局會與業界商討增加更多課程選擇，如保安、飲食、美容等，亦接納網上授課課程，現時計劃有逾300個課程，但消息人士強調，當局沒有課程數目目標。

至於擴闊「持續進修基金」範疇，消息指同樣不涉新撥款，由於基金過往要求課程以面授上課，但疫情關係不少課程轉為網上授課，基金只是酌情要求盡量面授，將來或會有指引，容許課程有一定比例以內的網上授課課堂。

再撥66億元增3萬個有時限職位

在2020/21財政年度，政府透過「防疫抗疫基金」在公私營機構共設立約31,000個有時限職位。截至1月底，已有約16,000人獲聘。當局將再撥款66億元，創造約3萬個不超過12個月的有時限職位。

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記者：陳麗娜、徐紹軒