【財政預算案2021】一文看清中產受惠派糖措施　包括退薪俸稅100%上限1萬

▲ 財政司司長陳茂波。（陳國峰攝）

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，當中有數項措施是中產受惠，包括退薪俸稅100%上限1萬元等。

陳茂波指出，退利得稅100%、上限一萬，全港12.8萬家企業受惠。退非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5,000元為上限，其後兩季以每戶每季2,000元為上限，估計涉及42萬個非住宅物業。政府收入將減少34億元；退商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠。政府收入會減少30億元。詳情即看：【下一頁】

政府會寬減4季住宅差餉，首兩季以每戶每季1,500元為上限，其後兩季以每戶每季1,000元為上限，估計涉及295萬個非住宅物業；亦會向住宅用戶每戶獲1000元電費補貼，涉款約28億元，逾270萬用戶可以受惠。詳情即看：【下一頁】

另外，政府向每名18歲以上香港永久居民及新來港人士，分期發放5,000元電子消費券，涉款360億。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩