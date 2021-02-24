【5000元消費券】消費券擬經八達通﹑PayMe等連續5個月派發　每月1,000蚊限月內用【內附詳情】

新一份《財政預算案》拒向市民派錢，改為首次向每名18歲或以上港人及新來港人士派5,000元的電子消費劵，料720萬人受惠，涉款360億元。據悉，政府擬聯絡八達通﹑支付寶﹑PayMe等現行儲值支付工具營辦商合作，連續5個月向市民派發消費券，每月1,000元，市民須於月內在本地實體店或網店消費使用，不能累積，亦不可用於海外消費，計劃最快今年內推出。

政府消息人士解釋，本港過去兩年經歷社會事件及新冠肺炎疫情，各行各業皆受影響，分期派發消費券不是扶貧，而是有助帶動消費市場，推動本地消費，有一個槓桿作用，幫助復甦經濟，

根據外國經驗，密集式地派劵可帶動市民消費意欲，讓多些商戶受惠，亦避免使用者僅一次過用於購買高檔消費產品。

消息人士指，當局初步構思電子消費劵將連續5個月發放，每月派1,000元，設有使用期限，需於發放日計的一個月內使用，只限本地消費，實體商戶及網店皆適用，可涵蓋零售﹑餐飲﹑服務行業等，但不能用於海外消費，

不希望市民將錢「就咁袋落袋」，而是真係會「洗」（花費），相信有正面效果。

消息人士稱，計劃推行時，市民可向政府登記，再選擇收劵的儲值支付工具平台，當局未來一﹑兩天會聯絡本地儲值支付工具營辦商，物色合適對象協助推行計劃，當中會考慮商戶與市民的使用度﹑方便度﹑普及性﹑ 營辦商經驗等，

例如八達通﹑Alipay（支付寶）﹑PayMe等，不同營辦商各有特色，想市民有多於一個收劵途徑的選擇，不會只找單一營辦商。

消息人士更以八達通形容：

八達通幾乎人人都有，香港人一提起儲值支付工具都會諗起八達通，估計市民都會想用它（收劵），相信政府會找該公司商討。

不過，市民想用消費劵購物，仍要等一等，消息人士說，消費劵派發形式跟去年派錢有不同，料籌備工作及程序會較複雜及需時，會少於一年時間，強調政府會盡快公布細節及推行，屆時申領的系統會以方便﹑簡單為原則，亦會要求申領者核實身份，而去年政府派錢計劃，有約640萬人領取，8成人用電子登記，當局亦有備存相關申領者的資料，相信有助加快申領安排。

被問及為何消費券會以電子形式發放，消息人士解釋，當局曾構思以實體劵發放，但情況可能與印銀紙相似，亦要考慮防偽特徵等，需時將會更長，認為不可取。

對於一些長者未必有使用儲值支付工具，他們可如何申領消費劵？消息人士表示，當局會研究參考去年現金發放計劃的安排作出彈性調整，在推出時一併公布詳情。

至於消費劵會否替代了政府日後的派糖措施，消息人士指，這要視乎的政府財政負擔而釐定。

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記者：陳曉瑩