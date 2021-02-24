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【財政預算案2021】林鄭月娥指發放5,000元電子消費券　助刺激因疫情而飽受打擊的本地消費

社會 13:51 2021/02/24

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林鄭月娥指發放5,000元電子消費券，助刺激因疫情而飽受打擊的本地消費（陳國峰攝）

​行政長官林鄭月娥今日（24日）就今日《財政預算案》發表聲明，她表示這是香港的關鍵時刻，新冠肺炎疫情帶來前所未見的財政、經濟和社會挑戰，正努力走出困境，同時要維持財政穩健。

林鄭月娥支持《財政預算案》提出逆周期措施，以紓緩市民和企業的財政負擔，亦確保必須的公共服務和基礎設施發展得以維持。其中，持續投資創新和科技，將有助維持香港近年在這新興經濟領域的發展勢頭，亦令香港在粵港澳大灣區建立國際創新科技中心的工作中處於有利地位。

她表示除了一般稅項和差餉的寬免，以及為社會保障和在職家庭津貼受助人提供額外津貼外，《財政預算案》建議向18歲或以上的合資格香港永久性居民和新來港人士發放5,000元電子消費券，相信在這艱難時期會令社會廣泛受惠，亦有助刺激因疫情而飽受打擊的本地消費。

林鄭月娥強調《財政預算案》適切地呼應了她在2020年《施政報告》中宣布香港在2050年前實現碳中和的目標，其中繼續發行綠色債券和促進新能源運輸，將推動香港向該目標邁進。值得注意的是，財政司司長將綠色和可持續金融以及數碼經濟視為重點，讓香港在中央政府的全力支持下進一步鞏固和提升其國際金融中心的地位。

她重申《財政預算案》提出有效措施維持穩健的公共財政，將有助增強外界對香港財政狀況的信心，長遠可確保金融穩定。在經濟下行時推出赤字預算是務實做法，表示支持。

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記者：伍瑋瑋

 

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