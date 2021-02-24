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【財政預算案2021】政府擬撥逾52億元予衞生署未來3年度抗疫　包括撥1億籌備「香港健康碼」

社會 13:46 2021/02/24

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（經濟日報資料圖片）

港府公布新一份《財政預算案》，政府消息人士透露，港府將為衞生署預留52.61億元額外有時限撥款，作21/22年度至23/24年度共3個年度推行應對新冠肺炎的新措施；當中今年將佔26.73億元，包括逾25億元於推行各項措施，如為衞生署添置額外器材或為個案追蹤中心添置人手等。

消息又稱，預計日後有能力恢復內地通關或海外旅遊氣泡時，又或是日後接種疫苗或檢測，需要用到「香港健康碼」，衞生署今年額外抗疫撥款中有1.1億元，預算用於為港口衞生科設立電腦系統、人手等統籌工作，但仍難言今年甚麼時間可推。

衞生署今年抗疫撥款中，亦有2700萬元及800萬元分別用於支付抗疫資訊設施及系統的經常費用，以及啟德個案追蹤中心的系統設備經常性保養費用。

另外，繼港府早前先後於兩輪抗疫基金撥77億元予醫管局抗疫，消息指港府今年亦將再撥14億予醫管局抗疫，用於購置前線醫護防護裝備、檢測等；至於再之後兩個年度會否再撥予醫管局則仍未有定案。

就新冠疫苗方面，港府早前已預留逾84億元用於採購及注射新冠疫苗之用，當中採購及運輸部分佔55億元，其餘則用於設立疫苗接種中心及資助私家醫生接種；消息指，現時已動用部分84億元疫苗撥款，料21/22年度所需現金流為65.78億元，惟未有透露採購疫苗所需開支分布。

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記者：陳正怡

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