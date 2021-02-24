【育兒心得】教育幼兒學會溫和表達情緒　博士教路家長不宜急於講大道理

▲ 專家分享家長要注重幼兒情緒教育，先讓孩子辨識情緒。（i-stock圖片）

筆者早前撰文分享「幼兒情緒」教育的話題，有家長反映希望知道更多幼兒情緒教養的方法。幼兒情緒教育，應先讓孩子辨識情緒，即明白遇到喜歡的人和事會快樂，遇到不順心時會有悲傷、不開心的感覺等。其次是學習表達情緒，例如用表情、語言表達自己內在感受。然後是學習調節情緒，學習有情緒時要用正面的方式控制、排解，例如向別人傾訴、用圖畫表達、用文字筆錄。

幼兒情緒教育

防患於未然很重要，所以我們平日應以繪本、情景卡誘導幼兒認識、表達情緒。例如《菲力的17種情緒》是不錯的選擇，書中主人公菲力的經歷容易讓幼兒代入其中，並在對比參照中認識自己有可能會產生的情緒。可是，孩子仍然會有情緒爆發的時候，而當幼兒的情緒來襲，家長應如何應對？

當幼兒哭鬧、發脾氣時，家長應先留意一下是否因為幼兒未能用語言表達，還是在成人不理解其感受的情況下，幼兒才選擇以哭鬧表達情感？家長亦不妨推敲一下，並詢問幼兒原因、試聆聽幼兒的想法。

家長不宜3大做法

否定感受：家長不宜否定幼兒的情緒或表達情緒的權利。例如，當幼兒在公共場所遺失了玩具而大哭，我們不應否定他的傷心，說這是小事；甚至告訴他很多人看着他、笑他，否定幼兒表達情緒的機會。

不容發洩：為制止幼兒哭鬧、發脾氣，家長不應以利誘方式，例如請幼兒食糖、買玩具，以轉移幼兒視綫；甚或以暴易暴，用更大的情緒恐嚇幼兒停止哭鬧、發脾氣，以蓋過幼兒的表達。這同樣是剝削了幼兒學習調節情緒的機會。

急於講大道理：家長也不用急於講大道理，以求說服幼兒不要發脾氣。

凡人都有情緒，我們不應要求孩子遏抑情緒，反之應該學習面對、調節、排解它。並以幼兒的角度，嘗試接納他的情緒，讓幼兒感受到父母的體諒、信任，幼兒才能學習以溫和的方式表達。

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撰文 : 伍寶珠博士 啟文幼稚園教育總監

原文刊載於香港經濟日報專欄「博士童行」，題為《再談幼兒情緒教育》